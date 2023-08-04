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【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子

理財智慧 19:18 2023/08/04

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出前一丁即食麵將陸續換上新包裝，近日更聯乘《咒術迴戰》推出特別版 5 包裝即食麵，顧客通過「日清食品體驗館」WeChat 小程式成功註冊成為會員，然後掃描指定產品包裝上的二維碼，即可賺取積分換領豐富獎賞和《咒術迴戰》產品。

【政府工】綜合招聘考試今日起接受報名 有意應徵公務員職位人士可報考，詳見【下一頁

出前一丁聯乘《咒術迴戰》推出8 款特別版 5 包裝即食麵，每款包裝除有《咒術迴戰》人物在外，內裏均附收藏卡 1 張，共有 7 款圖案+1 款極罕款式，隨機派發。而卡背有二維碼，可透過「日清食品體驗館」WeChat 小程式掃描賺取額外 20 分。

【請工人】印尼推傭工來港零收費 收費轉嫁港人 請工人成本增至2萬元，詳見【下一頁

同時，出前一丁全線單包裝及 5 包裝即食麵將陸續換上新包裝，而湯粉包上的二維碼可以掃描儲分，憑指定積分可換領豐富獎賞。現時3000 積分即可換領到出前一丁聯乘《咒術迴戦》角色模型一件，款式包括有「虎杖 清仔」、「伏黑清仔」、「五条清仔」及「釘崎清妹」，每位會員每款只限換領 1 件，數量有限，換完即止。除此之外，還有其他全新清仔主題系列精品，如食物夾、毛巾、披肩、環保袋等等。

【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年，詳見【下一頁

另外，儲齊 8 款收藏卡並收集其卡片背後印花，可於「掃碼儲印花」版面費兌換限量「出前一丁×咒術迴戰」宿儺の指造型筷子 1 對，印花兌換日期由即日 至 2024 年 2 月 16 日。先到先得，換完即止。

【儲蓄之道】 35歲英國女儲蓄近千萬 即刻可以退休！ 分享3大理財法，詳見【下一頁

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撰文 : 陳美鳳

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