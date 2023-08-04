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【航空恢復】林世雄：航空業輸入外勞收2900職位申請、料第四季入職　香港機場客運量年底將回復至疫情前八成　

宏觀解讀 18:39 2023/08/04

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【航空恢復】林世雄：航空業輸入外勞收2900職位申請、料第四季入職　香港機場客運量年底將回復至疫情前八成　

全球航空業面對人手短缺的挑戰，運輸及物流局局長林世雄表示，隨疫情過去，香港航空業復甦步伐明顯加速，今年7月底機場客運量已回復至疫情前六成，預計年底將回復至疫情前八成，明年更可望完全恢復。

8月內可完成運輸業輸入外勞審批

林世雄指，政府最近推出「運輸業輸入勞工計劃」，透過輸入勞工增加機場前線人手，第一輪共收到29份申請，涉及所有10個指定工種約2900個職位，如資料齊備，預計8月內可完成審批，輸入勞工最快可於第四季入職。

他強調，人才是香港發展的重要資源，機管局一直與政府、工會和業界合作，每年舉辦多次大型招聘活動，政府也透過「海運及空運人才培訓基金」及香港國際航空學院加強航空業從業員的培訓，持續現職從業員的進修機會。

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編輯：陳韻妍

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