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Beyoncé空運私家廁板拒「執二攤」巡演多特殊要求

環球社會熱點 08:05 2023/08/05

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美國樂壇天后Beyoncé的世界巡迴演唱會正式拉開序幕，外媒指Beyoncé多年來到各地巡演都有很多特殊要求，包括她拒絕用曾有其他人使用過的廁所板，每次巡演都會額外付費空運私家廁所板到目的地。

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英媒《太陽報》從Beyoncé演唱會的後台發現，有一個巨大黑箱放在現場，箱上則有印上「廁所板」（Toilet Seats）字樣的標籤。

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該報引述消息人士指，Beyoncé是一位非常出色的表演者，幾乎可以提出任何要求，團隊也竭盡全力確保她在巡演期間一切舒適，而私家廁所板只是其中一環。

Beyoncé在後台也會乘坐一輛度身訂造的高爾夫球車，車上會用黑色床單覆蓋，以便她在後台行駛時隱藏身份。

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Beyoncé更為她和隨行人員準備一個VIP區（貴賓區），當中更有一個大型用餐區。不過其他巡演工作人員就不得接近距離該區50米以內的範圍。

但旅行團不得進入距離該區域 50 米的範圍，也不能得到任何剩餘的食物。

除了上述要求之外，她曾於2013年要求所有巡演工作人員穿著百分百純棉衣服。她用價值700英鎊的鈦飲管，來飲水溫須處於攝氏零下6度的水，並用手工雕刻冰球來冷卻喉嚨。

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責任編輯：鄭錦玲

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