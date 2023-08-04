【工展會購物節】近330個攤位6大主題展區　每日派1000杯雪糕

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「第3屆工展會購物節」，於8月4至7日於亞洲國際博覽館隆重舉行。今年設有近330個攤位，薈萃多元化優質商品、美食和豐富的娛樂活動。

廠商會會長史立德表示，購物節作為夏日版的工展會，揉合了一系列令人驚喜的元素，包括震撼購物優惠、令人垂涎欲滴的美食、各式各樣的攤位遊戲和娛樂活動。

展會今年踏入第3屆，不但已成為香港年度購物盛會，更累積了一班忠實擁躉，而隨着香港與內地已恢復通關，加上購物節選址的亞博館鄰近港珠澳大橋香港口岸，佔盡地利優勢，我有信心今屆展會可再創佳績，並透過眾多優質的香港品牌和產品，讓本地人和旅客重新發現這座城市的獨特魅力。

今屆購物節劃分為6大主題展區，由衣、食、住、行全面照顧不同年齡層的入場人士，讓他們可盡情選購心儀產品和品嚐美食，更重要的是，場內所有產品均設特大折扣優惠，部分精選產品更低於「1蚊」及1折發售。

亮點包括新增的「為食．玩天地」主題區莫屬；入場人士可以一邊「掃街」、一邊參與各種好玩有趣的免費攤位遊戲。大會每日更準備了1,000份免費雪糕送給工展會APP的會員和入場人士，先到先得。



展會詳情

日期：2023年8月4至7日（星期五至星期一）

開放時間：8月4至6日：上午10時30分至晚上7時

8月7日：上午10時30分至下午5時30分

(每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場)

地點：亞洲國際博覽館 5 及 7 號展館（東面入口）

入場費：港幣$10 (身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場)

網站：www.hkbpe.com.hk

特別交通安排

提供4條免費穿梭巴士路線，於展會期間來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸至亞洲國際博覽館

機場快綫香港站、九龍站或博覽館站內之指定櫃台使用八達通以港幣60元換購即日來回博覽館站的車票；而即日來回青衣站及博覽館站的特惠車票則為港幣47元（優惠受條款及細則約束）

免費乘搭東涌特快巴士X1，由東涌巴士總站（港鐵東涌站B出口）直達亞洲國際博覽館（由大會贊助車票並將代為轉交予巴士公司）







編輯：梁巧恩



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