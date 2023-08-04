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【談保說道】醫療保險非萬能藥 旅遊保險能代替環球醫保？

理財智慧 18:09 2023/08/04

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買了近30年醫療保險的客人續保前問，很昂貴保費的那份是何時買的。原來昂貴的那份是客人在50歲時買的。今年續保費非常昂貴！基本醫療保險，半私家房作為第一層保障，針對每年住院和手術開支首8萬元的支出，而8萬元之後便有環球醫療保險包底，上限440萬美元！

客人36歲時，從300多呎公屋搬入新市鎮新落成的私人住宅近800呎單位，背負着200多萬元的樓按，另外增加壽險保障給太太安心和兩名可愛的女兒！客人作為當年典型的公屋富戶，保留着公屋單位，進可攻退可守。幾年後，客人更用公屋單位，換購新市鎮居屋，以其家庭經濟能力來說，可謂游刃有餘！在客人37歲時，為一家人投保個人醫療保險，一家四口，普通病房住院加上手術保障，首年保費不超過4,000元，數年後加入附加醫療保障，為了針對較大型的醫療開支。再過兩年，客人因業務繁忙，自知無暇顧及健康風險，隨主動要求增加醫療保險，由45歲開始，保障額與太太一樣的住院級數，從大房提升至半私家房，個人保費加至8,000多元。

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

及至50歲出頭時，客人身邊不乏好友連番出現病魔纏繞，醫療費用驚人！或英年早逝，或被迫退出江湖。客人深信有錢可續命，主動要求推升個人醫療保障，達成至尊醫療保險，年上限近200萬美元，客人接納筆者的建議，保留已有半私家房醫療保險，住院和手術的基本保障，刪減附加醫療保障，保費減至6,000元。作抵消至尊醫療保險每年墊底費1萬美元的保障，至尊醫保首年保費由4,000元減至1,700元。現時客人2份保單，加起來的保費將近7萬元，比起當年買的時候，上升了3倍！你覺得有沒有必要買那麼大的醫療保險呢？

旅遊保險能代環球醫保？

440萬美元醫保上限怎麼用？由客人49歲開始至今，過了16年，保費足足貴了近3倍，平均每年增幅為複式9%，十分驚人。相當於醫療通脹過去15年平均每年大約9%至10%。把本地的醫療保額加大，不用環球醫療保險，用其他形式保單來保障，現在客人都很少出國，海外的保障是沒有甚麼作用。若有需要時，用旅遊保險保障會比較好，保費便宜，保障額又高！旅遊保險的醫療保障，理賠的標準照樣有受保障前，已存在的病徵病狀所引申治療需要的情況，一概不保！已存在的時間，追溯至保單生效前一年。

可是，醫療保險的商品化，隨着受保人年齡進入人生倒數階段，難有轉換個人醫保的條件，只有去定留的選擇。這對一般投保人而言，前功盡廢，供保費供了數十萬元，一毛錢都無得賠，真是讓人感到不值！這種值不值得的思維，令人很煩惱。

2008年的中國，回應經濟千瘡百孔的歐美金融體系引發的環球金融海嘯，全球經濟東升西降，氣勢如虹，大水漫灌，4萬億元救市救經濟；中國摃起了全世界，醒目人挾着醒目資金，穿越時空，無遠弗屆，無堅不摧，說買就買！

【請工人】印尼推傭工來港零收費 收費轉嫁港人 請工人成本增至2萬元【下一頁

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15年後的今天，我們好像發了一場夢；對於這些曾經叱吒風雲的弄潮兒，若明白人生和經濟周期的限制，知所進退，在身體狀況條件不如以往，出現林林總總的健康問題之前，需要珍惜當下，懂得急流勇退，見好就收！

保險是風險保障的最後措施。保障自己醫療需要的最有效方法，就是治病於未病之前，認識自己身體的狀況及負荷的能力，別以為自己已至六七十歲，還好像二三十歲那樣的體魄！無能力，不單只是健康，經濟亦如是。隨着進入人生倒數階段，考慮到自己經濟的負荷能力，更需要懂得收斂。儉樸人生的樂趣，比起死撑住以往光輝歲月，來得輕鬆自在！

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【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

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撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第821期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱

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撰文：鄭日棱

 

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