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【字節跳動】TikTok據報與印尼央行洽談申領支付牌照

股市 18:01 2023/08/04

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【字節跳動】TikTok據報與印尼央行洽談申領支付牌照

有外電指，字節跳動旗下短片社交平台TikTok正與印尼央行洽談，以獲取印尼支付牌照，此舉料推動TikTok在印尼發展電子商務進程。報道引述TikTok 發言人承認，相關談判正在進行中，並補充印尼支付牌照有助TikTok平台上創作者及賣家。

報道指，TikTok若獲支付牌照後可收取電商交易費，並使公司可更直接地與東南亞電商巨頭Sea （美：SE）的Shopee及阿里巴巴 （09988） 的Lazada 競爭。TikTok 在印尼擁有 1.25 億用戶，與歐洲的用戶數量持平，距離美國的 1.5 億用戶也相差不遠。

根據諮詢公司 Momentum Works 數據，去年印尼電商交易額接近520億美元，其中5%是在 TikTok上進行，主要是通過直播賣貨。TikTok計劃本月推出一個電商平台，在美國銷售中國製造的商品，不過，TikTok稱，目前不打算在印尼推出這項服務。

ET財智Talk
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編輯：李哲毅

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