【美股焦點】美銀：私人客戶連續兩周淨賣出股票　開啟「避險」模式逃離股市　

美股近期波動頻繁，加上聯儲局上周再度加息，市場對風險資產的部署轉審慎。美銀策略師Michael Hartnett稱，由於經濟萎縮風險仍然很高，該行客戶正在逃離股市，私人客戶已連續第二周淨賣出股票，債券購買量更為逾9個月以來最強。



該行報告指，在截至8月2日的五天，私人客戶連續第二周淨賣出股票，而過去兩周債券購買量為10月以來最強。Michael Hartnett形容，私人客戶正在回歸「避險」模式，認為在債息上升和金融環境收緊的情況下，硬著陸仍然是今年下半年面臨的風險。



美銀在報告中亦引述了EPFR Global的數據，指市況近期雖有所回落，但科技基金的資金流入仍然強勁，過去四周該行業吸引了近60億美元。另外，截至周三（2日）當周，全球股票基金資金流入48億美元，72億美元流入債券基金，204億美元流入現金。歐洲股市則連續21周資金出現流出，達33億美元。

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編輯：葉志偉