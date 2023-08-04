【香港吸資】香港2022年資管及財富管理吸資880億、較前兩年縮水逾9成　證監會：跑贏主要市場

▲ 證監會：本港去年管理資產規模跌14%、淨資金流入削96%至880億 獲發牌機構數量增5%

證監會公布《2022年資產及財富管理活動調查》，截至去年底，香港資產及財富管理業務的管理資產規模達30.5萬億元，按年跌14%，與全球受規管基金的管理資產跌15%表現相若。香港去年資管行業淨資金流入880億元，較2020年、21年每年吸資逾2萬億元，縮水逾9成。

香港去年吸資額大不如前，證監會報告罕有引用其他市場數據，強調去年多個市場的資管行業都錄得資金淨流出，包括美國基金業務淨流出等值39,040億港元、歐洲可轉讓證券集體投資計劃及另類投資基金淨流出等值23,320億港元，區內新加坡的獲授權及認可基金去年也錄得等值8.73億港元輕微淨流出。

基金、私銀資產規模縮水 信託資產反升

證監會表示，若細分不同業務，截至去年底，香港資產管理及基金顧問業務管理資產規模達22.4萬億元，按年跌15.5%；私人銀行及私人財富所管理的資產規模為9萬億元，按年跌15.1%；信託持有資產則按年升5.9%，至5萬億元。

截至去年底，在香港管理的資產佔資產管理業務所管理資產的57%，較上年同期增1個百分點，當中約50%投資於股票；非香港投資者仍是資產及財富管理業務的主要資金來源，佔所管理資產的64%，較去年少1個百分點。

證監會：下半年資管數據呈復甦跡象

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀指出，調查結果顯示，儘管2022年面對嚴峻挑戰，但資產及財富管理行業展現韌力，當局繼續致力將香港打造成提供全方位服務的國際資產及財富管理中心，以及基金的首選註冊地。

自去年下半年以來，本港資管業務相關數據呈見底復甦的跡象，在香港註冊成立的基金的管理資產規模由去年第三季的水平反彈15%，達到今年6月底的1.3萬億元。本港在去年第四季至今年上半年的三個季度錄得合共690億元的淨資金流入，較去年首三個季度的170億元的淨資金流入增長逾3倍。

從業人員增0.6% 獲發牌機構數量增5%

從業人員方面，截至去年12月底，資產及財富管理業務的從業員總數達54,322人，較去年同期增加0.6%，當中直接執行資產管理及輔助職能從業員比例有所上升。

此外，在香港獲發牌進行資產管理（第9類受規管活動）的持牌法團數目由1,979家增加5%至2,069家。

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記者：伍鍵文