  • 31°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港吸資】香港2022年資管及財富管理吸資880億、較前兩年縮水逾9成　證監會：跑贏主要市場

宏觀解讀 18:29 2023/08/04

分享：

分享：

證監會：本港去年管理資產規模跌14%、淨資金流入削96%至880億　獲發牌機構數量增5%

證監會公布《2022年資產及財富管理活動調查》，截至去年底，香港資產及財富管理業務的管理資產規模達30.5萬億元，按年跌14%，與全球受規管基金的管理資產跌15%表現相若。香港去年資管行業淨資金流入880億元，較2020年、21年每年吸資逾2萬億元，縮水逾9成。

香港去年吸資額大不如前，證監會報告罕有引用其他市場數據，強調去年多個市場的資管行業都錄得資金淨流出，包括美國基金業務淨流出等值39,040億港元、歐洲可轉讓證券集體投資計劃及另類投資基金淨流出等值23,320億港元，區內新加坡的獲授權及認可基金去年也錄得等值8.73億港元輕微淨流出。

基金、私銀資產規模縮水　信託資產反升

證監會表示，若細分不同業務，截至去年底，香港資產管理及基金顧問業務管理資產規模達22.4萬億元，按年跌15.5%；私人銀行及私人財富所管理的資產規模為9萬億元，按年跌15.1%；信託持有資產則按年升5.9%，至5萬億元。

截至去年底，在香港管理的資產佔資產管理業務所管理資產的57%，較上年同期增1個百分點，當中約50%投資於股票；非香港投資者仍是資產及財富管理業務的主要資金來源，佔所管理資產的64%，較去年少1個百分點。

證監會：下半年資管數據呈復甦跡象

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀指出，調查結果顯示，儘管2022年面對嚴峻挑戰，但資產及財富管理行業展現韌力，當局繼續致力將香港打造成提供全方位服務的國際資產及財富管理中心，以及基金的首選註冊地。

自去年下半年以來，本港資管業務相關數據呈見底復甦的跡象，在香港註冊成立的基金的管理資產規模由去年第三季的水平反彈15%，達到今年6月底的1.3萬億元。本港在去年第四季至今年上半年的三個季度錄得合共690億元的淨資金流入，較去年首三個季度的170億元的淨資金流入增長逾3倍。

從業人員增0.6%  獲發牌機構數量增5%

從業人員方面，截至去年12月底，資產及財富管理業務的從業員總數達54,322人，較去年同期增加0.6%，當中直接執行資產管理及輔助職能從業員比例有所上升。

此外，在香港獲發牌進行資產管理（第9類受規管活動）的持牌法團數目由1,979家增加5%至2,069家。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

相關文章：

【香港吸資】證監會：香港2021年資產及財富管理吸資逾2.1萬億港元　從業員增12%

【香港吸資】證監會：香港2020年資產及財富管理規模大增6.16萬億元　淨吸資逾2萬億

證監會：2019年香港資產及財富管理業務吸資1.67萬億元

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 財富及資產管理 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股盤前】聚焦非農數據　美債息再撲4.2厘　道指期貨升51點（不斷更新）

下一篇文章

【字節跳動】TikTok據報與印尼央行洽談申領支付牌照
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股盤前】聚焦非農數據　美債息再撲4.2厘　道指期貨升51點（不斷更新）
【美股盤前】聚焦非農數據　美債息再撲4.2厘　道指期貨升51點（不斷更新）
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【恒指夜期+北水】北水轉錄超過57億淨流出　買龍湖建行大手沽指數ETF　恒指夜期跌43點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄超過57億淨流出　買龍湖建行大手沽指數ETF　恒指夜期跌43點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升259點　美團ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升259點　美團ADR高港3%（不斷更新）
【香港樓市】長實油塘新盤劈價　李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好
【香港樓市】長實油塘新盤劈價　李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好
【今日至HOT】7歲童慶生後家人忍痛拔喉離世｜滙豐3個月港元定存3.5厘｜豪景花園上月連錄2宗頂層連天台劈價成交
【今日至HOT】7歲童慶生後家人忍痛拔喉離世｜滙豐3個月港元定存3.5厘｜豪景花園上月連錄2宗頂層連天台劈價成交
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款