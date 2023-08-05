【封面故事】「窮爸爸」為愛女 碌爆卡創教材公司

疫情對各行各業造成巨大衝擊，不少行業裁員或結業。然而，從事兒童教材出版的Dr. Max反而在疫下擴張，更跨領域進軍展覽業及遊戲室行業，去年公司務業增長逾三成。未來公司更會進入大灣區，拓展兒童經濟市場。Dr. Max創辦人盧英傑是如何從白手興家，乘着兒童經濟的掘起，帶領公司愈搞愈大？

20年前，盧英傑一家三口居住在長沙灣劏房，基層出身的他中三已經半工讀幫補家計，沒有高學歷亦沒有家底，但在20出頭便成為父親。女兒出世後他面臨龐大的經濟壓力。

引入台灣教材 站街推廣

在女兒2歲時，他與香港的家長一樣，着緊為女兒尋找學前班、英文班。他表示，「自己學歷不高，不太懂教英文。」唯有尋求最好的資源給女兒。可是，即使花盡心思，當時面對最大的問題，是坊間的教材太「離地」，例如以英文解釋英文，「本來已經不懂英文，再聽英文解釋更加難以明白」，身為家長的他都不明白又如何可以教導女兒。

因此，他四處搜尋適合女兒的教材，最終在一次偶然的機會下，發現台灣的教材不錯，後決定創業引入台灣教材回港。當時只有20出頭的他，連創業資金都沒有，唯有靠「碌爆」信用卡的限額，斥資2萬元創業。他隻身走到台灣代理英文教材，在台灣「入貨」，將教材搬運回港出售。

他回憶創業初期，他拿着英文教材、女兒使用教材的相片，每天早上7時在天水圍天耀邨輕鐵站附近、或在街上售賣書籍，亦會「洗樓」，逐家逐戶推廣，總之有家長的地方他都會出現並推銷教材，他笑稱，「我是一個面皮厚的人。」不怕被拒絕，四處推銷教材，女兒是公司的「生招牌」，成功令其他家長及老師相信他，盧英傑的代理生意因而日漸增長，後來更成功進駐書局。

「企街推廣」的生活大約維持一年多時間，他的公司便開始轉型，將書本放在書局及租借地方售賣，一步步一走到今天的成績。

沒有資金又沒有家底，但他卻有自己的方法經營生意。他經常與家長溝通，藉着家長的意見，更了解顧客需求，因而能夠選擇合適的教材。另一方面，他深明「白手起家」最重要是資金流，所以選擇直接與客戶交易，確保有足夠現金流。創業資金不一定需要很多。

Dr.Max部分業務亦是抓緊疫情機會，例如在疫情下成立全方位兒童發展中心，同時亦進軍展覽業，在亞洲國際博覽館舉行2場兒童書藉展覽，「以前是參展商身份，辦展覽門檻很高，疫情政府提供很多支援，免租金等令到我們成功入行」，另外公司亦與K11集團在香港國際機場航天城11 SKIES成立親子天地Chill Kids Club，提供一站式親子玩樂設施。

他本着「不要浪費每個危機，把握每個機會。」的精神，在疫情期租下葵興life@KCC六樓全層，成立全方位兒童發展中心，「當時（租金）議價空間大，未試過有如此相宜租金，所以一簽便是6年租約。」。

另外，政府在疫情下提供很多資助，Dr.Max開始踏足展覽業，開辦兒童書展。在疫下做展覽有一定風險，但他仍選擇一試，最終兩個展覽順利舉行，今年將再舉辦第三屆。而在疫情下，Dr-Max不但沒有後退，反而將業務擴充更準備進軍大灣區。

與大灣區教育機構合作

不少企業對親子板塊感興趣，看中其發展潛力大，現代家長更是重要的客戶群。公司未來亦會與國內教育機構合作，如與大灣區及深圳等地區的學校合作，這些學校會有學生來港表演、參與香港的書展、國內教育機構亦希望舉行中港交流團，或是學術比賽等。他透露國內一間著名的教育集團亦有邀請公司在內地成立教材服務中心，目前仍在留意研究相關政策。

盧英傑的創業故事及在疫情下的工作，展現了他的能力。最初因女兒出生而選擇創業。在疫情期間，他充分利用每個危機，租用便宜的場地，進軍展覽業等。正如他所言，「做生意能夠捉緊市場機會比資金更重要。」

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責任編輯：陳玉蓮