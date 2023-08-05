【破產邊緣人生】專訪鴻福堂司徒永富 從破產邊緣找到第二人生

一杯涼茶改變了鴻福堂集團（01446）行政總裁兼執行董事司徒永富的人生軌迹，金融業出身的他，因1998年的金融風暴淪為負資產，當時負債近千萬元，從破產邊緣人生轉投向涼茶行業。

曾視涼茶行業為「水泡」，原打算「騎牛搵馬」，誰料到他卻愈做愈上心，並在當中發現商機及挑戰，實踐知識，助鴻福堂大改革，將一個原本不起眼的品牌打造成香港知名品牌。司徒永富帶領公司逐步發展，最終成功在2014年在香港聯合交易所主板上市，並成本港最大的中式草本產品零售商，其會員人數突破130萬。

是次訪問，他向大家分享如何從破產邊緣絕處逢生，並開拓第二人生。也大談將鴻福堂如何從逆市中突圍而出，推出5大招數助公司站穩市場，他的最大願望，是建立讓尋常百姓可負擔得到的健康產品。

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鴻福堂集團行政總裁兼執行董事司徒永富的故事源於一杯涼茶，不僅改變了他的生活，也讓他看到了未來的發展方向，即使面對金融風暴仍然能夠跨過財務困難絕地反身，將公司帶領走上高峰，更於2014年於港交所（00388）主板上市。

司徒永富在1987年大學畢業後任職銀行業，其後他選擇到海外進修，增值自己。抱着「凡事不計較」心態的他，即使在海外讀書時，亦越洋為過去銀行的客戶撰寫商業計劃書。1996年他完成博士學位回港重投金融業。遇上1997年香港回歸，市場一片歌舞昇平。由於過去在銀行工作，人脈甚廣的他回港後經朋友介紹任職金融機構副總經理，主要幫助國內企業來港開窗口公司，他形容自己當年對金融只是書本上的知識，但實際操作完全是兩回事，但那個年代從事該行業毋需「認真」，股票只要染紅便會飈升，樓價也屢破新高。他回憶，1997年時全民炒賣房地產，他亦有加入其中。

可惜好景不常，當年便遇上金融風暴，1999年他淪為負資產。他自己管理的公司不斷虧蝕，投資生意全部虧蝕，他亦離開任職的銀行。

數原因不能申請破產

在經歷金融風暴後，他透露高峰時期持有的5個物業，加起來負債近千萬元。回顧當年在負債纍纍，司徒永富坦言：「曾經將申請破產的表格拿回家！」但最終選擇負上責任還清債務，堅持不破產。因為他知道一旦申請破產，必會影響一生，「破產意味不可以在銀行任職，而且很多專業持牌都不能持有。」

另一個不能破產的原因是因為他太太是專業人士，當時大部份物業與太太共同持有，故此不希望破產而影響太太的事業。即使債台高築，他選擇積極面對。

幸好當時亦有在學校任教，故仍能應付利息的支出，其後在鴻福堂的正職及朋友的幫助下，花近10年處理債務。

當時他沒有任何計劃，也不知未來前路如何。慶幸「天無絕人之路」，在以前客戶：鴻福堂的創辦人及第二代賞識下，獲邀請管理鴻福堂。當時窮途末路又沒有選擇的他，只好「騎牛搵馬」，先做一份有穩定收入的工作，免去破產的命運。他原以為用數年解決負債問題，就可以再戰江湖，「我在鴻福堂首兩三年不算很投入，經常想着將來可以重回金融圈，但後來發現我的選項不多，在負資產的情況下，亦只好低頭努力做事。我星期六日去不同地方教書，一個星期做足七天，以應付個人的財困。」

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賣「涼茶」賣至上市

留在涼茶行業愈久，發現可以再回到金融界的機會愈來愈微。後來他決定不再花心，修心養性，努力想一想如何讓鴻福堂走得更長久。及後一直在鴻福堂工作，也帶領集團由當初的混亂不堪，到建立健康的品牌形象，一步一步將其達到規模經濟，再於2014年上市，將這杯涼茶發揮至極致。

回顧這份難忘的經歷，司徒永富表示，他從事過3份正職，只有第一份是自己寄出履歷表，其他的兩份工作都是第一份工作認識的客戶介紹。他從第一份工作開始，認真對待，真誠對待每一個人，這些本來過客的客戶終成為他人生中的貴人。在面對困境時，他憑着過去的人脈，加上不斷學習及成長，了解個人的優勢及機會，開創出一條新路。

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責任編輯：陳玉蓮