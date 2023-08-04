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【HSBC滙豐】平保建議滙豐重組非一無所獲？　祈耀年重申事件已結束

股市 18:43 2023/08/04

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HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）本周再度重申，平保 （02318） 要求戰略重組一事，「從滙豐的角度來看，這件事現在已經結束了」。平保一方未有再次反駁滙豐，令外界相信事件暫告一段落，彭博最新指，滙豐暫時在其與平保的戰略重組之爭中獲勝，但這不意味這家中國保險巨頭就「一無所獲」。

報道指，平保近一年持續推動滙豐重組，成功令滙豐實行一些原本可能不願意做的改革。彭博歸納出以下數方面滙豐已實施的措施，認為是呼應平保此前提出的建議，而該兩家公司都不予置評。

項目平保觀點/對滙豐的要求滙豐回應/措施
薪酬指用於計算高層薪酬的同業集團沒涵蓋在亞洲賺大錢的同業銀行決定納入更多的亞洲同業以計算績效獎勵
亞洲高層滙豐未能任命本地員工擔任高級職位，該行高度依賴那些在亞太地區幾乎或根本無經驗的高層已承諾在亞洲培養人才，該行超過三分之一的高層職位如今都在亞洲
營運成本滙豐需採取緊急行動，特別是要縮減人手和IT支出全年業績顯示，營運崗位按年減少11%至28,100人，預計今年還會進一步減少
亞洲業務分拆促滙豐考慮將其亞洲業務分拆為一家單獨上市的公司駁斥採取此種激進行動的必要性，然而該行已開始更詳細披露其亞洲各子公司的業績
資產處置、資本回報滙豐應提高股東回報率、出售表現不佳的業務7月已完成20億美元股票回購的基礎上，本周提出在未來3個月內再完成20億美元回購的計劃。該行承諾，通過特別股息返還出售加拿大業務的大部分收益
ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

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【HSBC業績】滙豐祈耀年：平保建議分拆事件已終結　無意把總部遷出英國

【滙豐AGM】滙豐升1%創四年高　分拆重組、股息政策等決議案被否決　滙豐：平保在部分決議案投票反對董事會建議（不斷更新）

編輯：胡學能

港股 滙豐控股（00005） 中國平安（02318）
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