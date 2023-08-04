【HSBC滙豐】平保建議滙豐重組非一無所獲？　祈耀年重申事件已結束

HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）本周再度重申，平保 （02318） 要求戰略重組一事，「從滙豐的角度來看，這件事現在已經結束了」。平保一方未有再次反駁滙豐，令外界相信事件暫告一段落，彭博最新指，滙豐暫時在其與平保的戰略重組之爭中獲勝，但這不意味這家中國保險巨頭就「一無所獲」。

報道指，平保近一年持續推動滙豐重組，成功令滙豐實行一些原本可能不願意做的改革。彭博歸納出以下數方面滙豐已實施的措施，認為是呼應平保此前提出的建議，而該兩家公司都不予置評。

項目 平保觀點/對滙豐的要求 滙豐回應/措施 薪酬 指用於計算高層薪酬的同業集團沒涵蓋在亞洲賺大錢的同業銀行 決定納入更多的亞洲同業以計算績效獎勵 亞洲高層 滙豐未能任命本地員工擔任高級職位，該行高度依賴那些在亞太地區幾乎或根本無經驗的高層 已承諾在亞洲培養人才，該行超過三分之一的高層職位如今都在亞洲 營運成本 滙豐需採取緊急行動，特別是要縮減人手和IT支出 全年業績顯示，營運崗位按年減少11%至28,100人，預計今年還會進一步減少 亞洲業務分拆 促滙豐考慮將其亞洲業務分拆為一家單獨上市的公司 駁斥採取此種激進行動的必要性，然而該行已開始更詳細披露其亞洲各子公司的業績 資產處置、資本回報 滙豐應提高股東回報率、出售表現不佳的業務 7月已完成20億美元股票回購的基礎上，本周提出在未來3個月內再完成20億美元回購的計劃。該行承諾，通過特別股息返還出售加拿大業務的大部分收益

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編輯：胡學能