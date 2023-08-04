【職場熱話】地盤管工不滿要受上司氣想轉工 網民：你人工2.5萬當然包了被人罵

人工越高的的工作通常壓力越大，如你經常被上司無理取鬧，你會為人工忍氣吞聲還是決心轉工？有網民在網上討論區發文，指自己30歲任職地盤管工，經常要受氣，因而對地盤文化感到無奈和對前路感迷茫。他考慮轉行但怕年紀太大，又想過轉做政府監工。樓主問網民意見，有不少人指以他的薪酬受氣合理，亦有人指政府監工並非容易的工作。

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有網民對地盤文化表示「行業風氣不斷，你看不到你上司被人罵，只是因為你不用上辦公樓開會」、「被人罵是日常，我自己是見習管工出身，被人罵到現在做到地盤總管，還是會被經理和老闆罵，你是哪個位置還是要被人罵，只是看誰罵你，就算你做政府監工，一樣會給你上面的罵你，所以你自己想吧」、「你人工2.5萬當然包了被人罵。」

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亦有網民表示「政府監工不是那麼容易做到」，續指「你如果沒有做過文件，真的做不到政府監工」、「你這5年有沒有看過圖，或者懂得看圖，還是你只是管理工人，如果你不喜歡看圖或者，那還是走工頭條路好點。」

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也有網民支持樓主轉行 ， 「 我之前做了十年機電判頭，接著申請屋宇裝備督察也有人請，現在已做超過十年。我也是過來人，最重要是大膽嘗試，無論甚麼東西都是一樣做的。」也指「做什麼位置都無所謂，人各有志，自己高興就行，很多人的職位是經理以上，他們也一樣沒實力、靠關係，所以你最重要是問自己，你有沒有信心坐好個職位。」

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