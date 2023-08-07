【職場熱話】42歲大學生棄3.2萬月薪的IT工作 轉做旅遊後又做保安和餐廳兼職

許多人在決定自己的職業生涯時，都會猶豫應選擇薪水還是興趣。 有網民在網上討論區發文，指自己42歲，有大學學歷，起初是一名程式設計師，原本收入穩定的他轉行到旅遊業，隨後又成為保安、在餐廳兼職，月薪大幅下降。樓主達到中年後，對現狀感到迷茫，考慮了四種發展方向並詢問網民意見。不少網民對他當初轉行表示不解，認為IT行業前景最好，建議他回歸IT界。

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不少網民都不解樓主為何要離開IT界，更表示「以為樓主拍電影，好好的大學生、IT材俊，竟然跑去做旅遊？現在更加做些奇奇怪怪工作維生，骨骼精奇」、「多數人是看錢打工，為什麼有3.2萬的工不做，跑去轉行？除非為興趣」，並指，「你現在只有繼續做保安，如果不用供樓、無負擔，可以裸辭找個份自己喜歡做的工」、「做保安餓你不死，但永世沒『發圍』。」

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網民皆認為IT界前景最好，「現在樣樣東西都說電腦化，手機化，做程序設計員很多機會」、「IT長做長有，不用出去跑數，又不用去做違背良心的事，公司時間可以讀書自修」、「做你老本行it吧，因為再過幾年人大咗，更不會試」。網民也給予樓主IT業發展的方向 ，「 做IT Sales，可能更有優勢 」 、 「有IT底學雲端技術好過。」

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有網民分享，「我親戚從都IT轉行又回去，現在月薪8萬了，他也是40幾歲。他做過保險，投資顧問等。之後又做不成便回歸IT界，最後要人介紹才入到現在的公司，但長駐海外。」另外有人指，「你有十年經驗，應該也有人請的，不過可能從低做起過，你又能不能接受？可能你上司是年輕人。」

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但亦有網民指「42歲好難再學，一定不夠年輕人女學東西快」、「萬事起頭難，重新做回新人，很多公司不會請，加上工資超低大約得1.4至1.5萬」、「程式設計員都說35歲升不了管理層就沒用，腦又不夠年輕人轉得快。」

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至於旅遊業，網民表示「旅遊2019年開始壞衰落到現在都沒起色，短期是不可能復原，你走了就不要再想了」，又建議「政府某些部門是接受中年人士，考回個職位無所事事下算吧，有心就做著再讀考高級位。」亦有網民指，「男人賺錢的高峰是40至55歲，此後公司便會考慮找人替代你，工資不會再有升。」

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