▲ 【商湯20】軟銀周一減持1490萬股商湯、蝕讓22% 近3個月勁沽價值5.5億股份

商湯 （00020） 遭大股東排隊減持，聯交所最新披露，孫正義旗下軟銀的願景基金周一（31日）場內沽出1490.4萬股商湯B股，每股平均價1.7919元，套現2670.65萬元，軟銀的商湯B股持股量降至33.70億元，商湯B股佔比由13.04%降至12.99%。

據上市文件，軟銀每股商湯平均成本折合約2.29元，若以今次沽貨均價1.7919元推算，軟銀帳面蝕21.8%。今次交易後，軟銀商湯持股由佔集團總股本10.11%降至10.07%。

由於軟銀沽貨商湯後，其B股持股佔比跨越1個百分點才觸發披露。軟銀願景基金上次沽貨是在4月6日，當時沽出5000萬股商湯後，軟銀仍持36.18億股，意味4月7月至7月31日間，軟銀願景基金累沽2.49億股，以期間商湯平均價2.22元計，減持貨值5.53億元。

值得留意是，另一上市前股東、阿里巴巴 （09988） 淘寶上月底已悉數沽出商湯股份。

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記者：李哲毅