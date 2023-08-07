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【商湯20】商湯挫逾2%　軟銀上周一減持1490萬股商湯、蝕讓22%　近3個月勁沽價值5.5億股份

股市 09:36 2023/08/07

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【商湯20】軟銀周一減持1490萬股商湯、蝕讓22%　近3個月勁沽價值5.5億股份

商湯 （00020） 遭大股東排隊減持，聯交所最新披露，孫正義旗下軟銀的願景基金上周一（31日）場內沽出1490.4萬股商湯B股，每股平均價1.7919元，套現2670.65萬元，軟銀的商湯B股持股量降至33.70億股，商湯B股佔比由13.04%降至12.99%。

商湯周一（7日）挫2.3%，報1.72元。

據上市文件，軟銀每股商湯平均成本折合約2.29元，若以今次沽貨均價1.7919元推算，軟銀帳面蝕21.8%。今次交易後，軟銀商湯持股由佔集團總股本10.11%降至10.07%。

由於軟銀沽貨商湯後，其B股持股佔比跨越1個百分點才觸發披露。軟銀願景基金上次沽貨是在4月6日，當時沽出5000萬股商湯後，軟銀仍持36.18億股，意味4月7月至7月31日間，軟銀願景基金累沽2.49億股，以期間商湯平均價2.22元計，減持貨值5.53億元。

值得留意是，另一上市前股東、阿里巴巴 （09988） 淘寶上月底已悉數沽出商湯股份。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

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記者：李哲毅

B股 港股 阿里巴巴－SW（09988）
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