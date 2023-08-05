【職場趣聞】上司原來會認錯？識道歉的上司好值得尊重！ 仲要認真鞠躬道歉　

在職場中，難免會遇到一些委屈，有時即使受到委屈，也無法發聲，只能默默承受。最近，有一位網民在社交媒體上分享了自己與一位上司（在公司被認為是高層，老闆看重的人）的經歷。可能由於上司在英國留學的經歷，盡管他在我入職時已經年過50，但他的穿著打扮非常紳士，對任何人，無論職位高低，都非常禮貌，對待清潔工人姐姐也很有禮貌。

我最記得有一次突然被他召入辦公室，他很生氣地責罵了我一頓，但事實上那件事並不是我的錯。但由於我自知只是一個小人物，所以我不敢出聲反駁，選擇沈默承受。

回到座位後，過了大約半個小時，上司再次召我進辦公室。那一刻我心想，是不是一次責罵還不夠，重要的是要多次批評呢。"

一進去，上司立刻從座位上站起來，對著我鞠躬道歉，他說他剛剛發現原來那件事不僅不是我的錯，甚至與我無關。他為之前責罵我的事情向我道歉。

我立刻擺手表示不用道歉。他重覆問我是否原諒他。

我說當然會原諒他。之後他笑了笑。

回到座位後，網民表示很感動，第一次覺得即使是小人物也能被高層尊重。同時也明白為什麽身邊有很多同事都說已經跟他共事了十多年。雖然人工不高，但我真心覺得能與這位上司共事是一種榮幸。



事主多年後選擇離開時，該上司亦試圖挽留，最後了解到他已經下定決心也祝福同時也告訴他，如果在外面工作不開心，隨時可以回來。之後，他通過其他同事了解到事主轉換了公司，每次都讓同事問他是否需要回來，公司會歡迎他。

有很多人常常想象，一旦成為上司或主管，就一定不會對下屬或同事如此善待。但事實上，大部分的分享都告訴我們，當一個人得到權力後，會忘記最初的初心，有意或無意地對下屬指手畫腳，甚至借機發泄與工作無關的事情來對待同事。一旦同事犯錯，就抓住不放，整日臉色難看，自己犯錯了就不了了之。雖然知道上司有責任監督同事做好他們的工作，批評錯誤也是正常的。但無論如何，除去工作的身份，誰都不比誰高貴。所以文中的上司很值得尊敬。

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責任編輯：陳玉蓮