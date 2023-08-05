【港元定存】1年港元定存最高4.5厘 滙豐突加息中小行迎戰還擊

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【銀債2023】 銀債下周三截止認購 專家提醒3大宜與忌建議抽20手
8月開局首周，面對銀債開賣如火如荼，挾持5厘保底息至今反應踴躍，港元定期存款加息戰也升級。全周有12間銀行鬥加定存息，為今年最多業界出手的一周；當中以工銀亞洲最激，連環提高11個計劃的定存息，例如3個月享4.6厘，問鼎相同存期冠軍。另一矚目點是滙豐於下半年首度加牌價的公開息率，也是今年第2度提高3個月及半年期0.2厘；當中3個月的新息率報3.5厘，冠絕發鈔行。
不過，相比上周有加無減，本周大新 （02356） 逆市獨減，大眾銀行則減完又加頻密調整；另有4行順延特惠息。
|銀行
|定期存款利率（厘）
|1個月
|3個月
|6個月
|7個月
|1年
|渣打
|3.3
|滙豐
|3.5
（+0.2）
|上商
|3.88
（+0.1）
|花旗
|3.89
（+0.15）
|建行亞洲
|4.1
（+0.6）
|華僑銀行*
|4.15
|MOX
|4.4
（+0.9）
|PAOB
|4.2
（+0.2）
|4.2
（+0.2）
|大新
|4.2
（-0.1）
|星展
|4.3
（+0.25）
|集友#
|4.3
|4.3
|東亞
|4.4
（+0.2）
|信銀國際
|4.4
（+0.25）
|創興@
|4.4
|富邦@
|4.5
|大眾財務
|4.5
（+0.1）
|4.5
（+0.1）
|4.5
（+0.1）
|大眾銀行
|4.6
（-0.1）
|工銀亞洲^
|8
|註：*華僑銀行截期由7月底屆滿，現延至8月11日
|#集友截止期延至8月9日
|@創興及富邦截止期延至8月底
|^工銀亞洲新推1個月手機e開戶
|以上只列最高息，最終息率以銀行公布為準
此外，如以銀債7月底開鑼至今計，已有13行加息迎戰還擊，最吸睛是Mox Bank突推兩年期4.2厘破頂息，取代雄霸多時的招商永隆3厘，也是唯一的虛銀撼贏傳統銀行。工銀亞洲則大包圍多招齊發，既全面加1個月到1年的短中長息0.125厘，當中最高是3個月報4.225厘；又上調38天、98天及188天0.1厘，最高是98天享4.3厘；另手機e開戶1個月更達8厘，這中資行「曬冷」調高11個定存計劃的息率。
滙豐加息翌日 大眾財務推半年及1年4.5厘晉級新息王 市料搶客戰至下周三稍歇
專家料加息搶存戰料延至下周，主因有4︰
（1）銀債於下周三（9日）截止︰俗稱長者iBond的銀債設5厘保證回報，遠較1年定存4.5厘高，市料反應丁財兩旺，舉滙豐及恒生為例，首天銷情已破頂，相信最終發行額將加碼至550億元，難怪大小行勇於加息作捍衛戰。
（2）搶避險資金：美國突被降級，一度震散全球股市，恒指失守兩萬點，熱錢為分散風險，部分注碼湧入保本賺息的定存。
（3）中小行跟加：兩間發鈔行輪流作突擊加息，中小行被迫還擊迎戰。事實上，本周已爆3個創新高息率，因周五（8月4日）大眾財務全面加0.1厘，令半年及1年報4.5厘，兩存期皆為新息王；而Mox兩年享4.2厘是長息王新高。
（4）貸款市場有起色：憧憬下半年本港經濟復甦，高息吸存貸款漸有出路。本港剛公布第2季經濟僅增長1.5%，遠遜預期；花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，料下半年GDP按年升5.7%，較上半年只升2.1%為好；全年升4%、明年再升3.5%。
拆息續全綫下跌，隔夜息兩日累瀉逾1厘，新報4.37厘；1個月拆息兩連挫，但仍高達5.25厘。銀行總結餘早已跌破450億元，業界指，一旦頭寸緊絀，易令拆息波動及高企難下。
滙豐下半年首度加牌價息 3個月享3.5厘 冠絕發鈔行
論盡大行的息王爭霸戰，全周滙豐及渣打輪流出招。早前市傳滙豐向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.55厘，1年4.2厘。
惟未悉上述超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。
招商永隆搶ESG客 半年期綠色存款享4.4厘 拋離綠債2.5厘包底息
那邊廂，中資行另闢戰綫搶ESG（環境、社會及管冶）客商機，招商永隆發行首批綠色及可持續發展存款，零售客戶可透過「一點通」手機App認購，存期為 6 個月，年利率4.4厘，門檻1萬元；先到先得，額滿即止。
對比這中資行的半年定存為4.1厘，起存額是50萬元；若進場1萬元，僅4.05厘，反映新推綠色定存較普通存款高0.3厘。再比較政府去年首發的綠色債券 （04252） ，票面息率僅2.5厘。
PAOB硬撼、Mox鬥加 Mox新推兩年期高達4.2厘 撼贏傳統銀行
本周兩行互撼加息，分別為平安壹賬通（PAOB）連環加息，Mox Bank突推兩年4.2厘的破頂息；又累加1年期0.9厘，至4.4厘。
眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君