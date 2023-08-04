【港元定存】 1年港元定存最高4.5厘 滙豐突加息中小行迎戰還擊

▲ 滙豐加息翌日，財仔還擊推港元破頂息

8月開局首周，面對銀債開賣如火如荼，挾持5厘保底息至今反應踴躍，港元定期存款加息戰也升級。

全周有12間銀行鬥加定存息，為今年最多業界出手的一周；當中以工銀亞洲最激，連環提高11個計劃的定存息，例如3個月享4.6厘，問鼎相同存期冠軍。另一矚目點是滙豐（HSBC）於下半年首度加牌價的公開息率，也是今年第2度提高3個月及半年期0.2厘；當中3個月的新息率報3.5厘，冠絕發鈔行。

不過，相比上周有加無減，本周大新（02356）逆市獨減，大眾銀行則減完又加頻密調整；另有4行順延特惠息。

■全周12行鬥加息 今年最多港銀出招 湧現3個破頂息

本周有變化的定存息*

銀行 定期存款利率(厘) 1個月 3個月 4個月 6個月 7個月 1年 渣打 3.3 滙豐 3.5(+0.2) 上商 3.88(+0.1) 花旗 3.89(+0.15) 建行亞洲 4.1(+0.6) 華僑銀行* 4.15 MOX 4.4(+0.9) PAOB 4.2(+0.2) 4.2(+0.2) 4.2(+0.2) 大新 4.2(-0.1) 星展 4.3(+0.25) 集友** 4.3 4.3 東亞 4.4(+0.2) 信銀國際 4.4(+0.25) 創興*** 4.4 富邦**** 4.5 大眾財務 4.5(+0.1) 4.5(+0.1) 4.5(+0.1) 大眾銀行 4.6(-0.1) 工銀亞洲***** 8 註：*華僑銀行截期由７月底屆滿，現延至８月１１日 **集友截止期延至８月９日 ***創興及****富邦截止期延至８月底 *****工銀亞洲新推１個月手機ｅ開戶 以上只列最高息，最終息率以銀行公布為準

■迎戰銀債搶存戰升級 工銀亞洲大包圍出擊 連環推11個新高息

此外，如以銀債於上周五（7月28日）開鑼至今計，已有13行加息迎戰還擊，最吸睛的是，Mox Bank突推兩年期4.2厘破頂息，取代雄霸多時的招商永隆3厘，也是唯一的虛銀撼贏傳統銀行。工銀亞洲則大包圍多招齊發，既全面加1個月到1年的短中長息0.125厘，當中最高是3個月報4.225厘；又上調38天、98天及188天0.1厘，最高是98天享4.3厘；另手機e開戶1個月更達8厘，這中資行「曬冷」調高11個定存計劃的息率。

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綜觀高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，至9月底

1個月︰滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

3個月︰工銀亞洲及大眾銀行4.6厘

半年︰大眾財務4.5厘

1年︰大眾財務4.5厘

兩年︰Mox Bank4.2厘

■滙豐加息翌日 大眾財務推半年及1年4.5厘晉級新息王 市料搶客戰至下周三稍歇

專家料加息搶存戰料延至下周，主因有4︰

⑴銀債於下周三（9日）截止︰俗稱長者iBond的銀債設5厘保證回報，遠較1年定存4.5厘高，市料反應丁財兩旺，舉滙豐（HSBC）及恒生（00011）為例，首天銷情已破頂，相信最終發行額將加碼至550億元，難怪大小行勇於加息作捍衛戰。

(2)搶避險資金：美債突被降級，一度震散全球股市，恒指失守兩萬點，熱錢為分散風險，部分注碼湧入保本賺息的定存。

(3)中小行跟加：兩間發鈔行輪流作突擊加息，中小行被迫還擊迎戰。事實上，本周已爆3個創新高息率，因今天(8月4日)大眾財務全面加0.1厘，令半年及1年報4.5厘，兩存期皆為新息王；而Mox兩年享4厘是長息王新高。

(4)貸款市場有起色：憧憬下半年本港經濟復甦，高息吸存貸款漸有出路。本港剛公布第2季經濟僅增長1.5%，遠遜預期，正式數據將於下周五(8月11日)揭盅；但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料下半年GDP按年升5.7%，較上半年只升2.1%為好；今年全年升4%、明年再升3.5%。

拆息續全綫下跌，隔夜息兩日累瀉逾1厘，新報4.37厘；1個月拆息兩連挫，但仍高達5.25厘。而銀行總結餘早已跌破450億元，業界指，一旦頭寸緊絀，易令拆息波動及高企難下。

■滙豐下半年首度加牌價息 3個月享3.5厘 冠絕發鈔行

論盡大行的息王爭霸戰，本周滙豐及渣打輪流出招。而早前市傳滙豐向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港(02888)推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.55厘，1年4.2厘。

惟未悉上述超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。

比拼4大行：

7天：滙豐、中銀及渣打10厘

3個月：

恒生4.1厘

滙豐3.5厘

中銀及渣打3.3厘

半年期：

渣打3.8厘

滙豐3.6厘

中銀3.4厘

恒生3.3厘

1年期：

中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

■招商永隆搶ESG客 半年期綠色存款享4.4厘 拋離綠債2.5厘包底息

那邊廂，中資行另闢戰綫搶ESG(環境、社會及管冶)客商機，招商永隆發行首批綠色及可持續發展存款，零售客戶可透過「一點通」手機App認購，存期為 6 個月，年利率4.4厘，門檻1萬元；先到先得，額滿即止。

對比這中資行的半年定存為4.1厘，起存額是50萬元；若進場1萬元，僅4.05厘，反映新推綠色定存較普通存款高0.3厘。再比較政府去年首發的綠色債券(04252)，票面息率僅2.5厘。

■PAOB硬撼Mox鬥加 Mox新推兩年期高達4.2厘 撼贏傳統銀行

檢視虛銀長短息王：

本周兩行互撼加息，分別為：平保(02318)牽頭虛銀平安壹賬通(PAOB)連環加息，渣打(02888)牽頭的Mox Bank突推兩年4厘的破頂息；又加1年期0.2厘至4.2厘而晉級榜首，取代TOM集團(02383)有份虛銀的匯立(WeLaB Bank)。

1個月：PAOB3.8厘

3個月：PAOB4.2厘

4個月：PAOB4.2厘

半年期：騰訊(00700)及港交所(00388)有份的虛銀富融(Fusion Bank)、以及PAOB的4.2厘

9個月：匯立4厘

1年期：Mox4.4厘，抛離匯立的4.1厘，跑贏PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米(01810)有份虛銀天星(AirStar Bank)的3.1厘，眾安(ZA Bank)的3.01厘、富融的3厘。

眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君