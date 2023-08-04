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【AAPL】iPhone 15發布會日期曝光？　美國電訊商要求員工這天不要放假

股市 17:14 2023/08/04

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【AAPL】iPhone 15發布會日期曝光？　美國電訊商要求員工這天不要放假

每年第三季都是蘋果Apple（美：AAPL）宣布新iPhone的日子，外媒《9to5mac》引述多名消息人士報道，美國有電訊商已要求員工不要在9月13日放假，因當天會有大型智能手機事項目，雖然未有透露是與蘋果相關，但不少市場人士相信當天是iPhone 15發布會。

雖然過去大部分iPhone發布會均於星期二舉行，但去年iPhone發布會則於9月7日星期三舉行，今年9月13日也是星期三。

報道指，若蘋果於9月13日發布新iPhone，預期新iPhone會於周五（9月15日）開始預售，並於9月22日正式開賣。iPhone 14於去年9月9日開始預售，並於去年9月16日正式開賣。

據市場傳聞，iPhone 15將採用新設計，邊緣略微彎曲，顯示屏周圍邊框更薄。

相關文章：【AAPL】蘋果據報將推遲部分iPhone 15新機型的發售時間　由9月押後至10月以後

相關文章：【Apple加價？】蘋果iPhone15 Pro機型或加價　維持出貨量8500萬部目標

編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技產品 智能手機 Apple iPhone 電訊商 美國
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