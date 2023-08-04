財相警告英國落入低增長陷阱 堅持削通脹計劃

英倫銀行宣布加息0.25厘，指標利率升至5.25厘，為連續第14次會議加息。英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）警告，英國與多個發達經濟體都落入低增長陷阱（low growth trap），並堅持推行削通脹計劃助英國擺脫此困境。

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英倫銀行警告利率將在足夠長的時間內保持足夠限制性，以抑制通脹。該行同時下調未來兩年增長預期，並上調中期通脹預期。

侯俊偉周四（3日）表示，除了英國之外，歐洲、美國、加拿大及日本都陷入低增長陷阱。他引述國際貨幣基金組織（IMF）的預測，指英國的長期增長率將高於法國、德國及日本。

他透露秋季財政預算案中，會展示英國如何擺脫低增長陷阱的計劃。

侯俊偉又承認利率只要上調，都會使承造抵押貸款的家庭和有貸款的企業擔憂。他重申英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）的説法，即政府有一項可堅定有力及持續降低通脹的計劃。

不過他強調關鍵是要遵循政府現時路綫，以實現通脹率減半的關鍵目標。

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影子財相里夫斯（Rachel Reeves）則批評，英倫銀行今次本應沒有必要加息，只因卓慧思（Liz Truss）政府去年9月災難性的迷你預算案摧毀經濟，讓民眾付上代價。

她直斥今次加息是對勞動人民的重擊，批評保守黨政府是在應對經濟衰退，而非讓社會前進。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）則於社交媒體X（舊稱Twitter）發文，承認很多人都擔心加息。但他指不這樣做將令通脹惡化，民眾購物會發現商品加價，而存款則會貶值。

他將通脹形容為英國面臨的最大挑戰，而將通脹率減半是他今年的首要任務。

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責任編輯：鄭錦玲