【銀債2023】 銀債下周三截止認購 專家提醒3大宜與忌建議抽20手

▲ 長者專享的銀債將於8月9日截止

銀色債券開賣進入倒數，下周三（8月9日）截止認購，今年政府向老友記加碼派糖，把保證年回報勁加1厘至5厘，專家提醒銀絲族切忌錯失穩賺千元的良機，且強調抽長者iBond有3大宜與忌，包括宜做的3大要訣︰

(1)總動員全家長老：以銀債每手1萬元，每年至少收息500元，3年穩袋1,500元。若家有4大長老，即父母及老爺奶奶，應分開各自入4張票，以便合共賺息6,000元；要是以聯名戶口落注，變相少收一半長者福利、即3,000元。

(2)注意截止期：銀債於8月9日下午2時正式截票，但券商普遍早一天截飛，舉致富證券為例，下周二(8日)截票。另一不同處是扣錢方式，在銀行甫入票，戶口即被凍資，向隅資金或於8月18日才退款。舉例說銀髮族博盡，以個人上限100萬元入飛，但參考去年最多只分到21手；換言之，餘額79萬元須待8月中下旬才退還。

針對手頭欠鬆動族，不妨借孖展，耀才證券(01428)、輝立、富昌證券及英皇資本提供十成孖展，不費分文免入錢；但英皇資本最多可申請5手，輝立是3手。致富證券設九成孖展，限借10萬元或以下，普遍於8月16日當銀債分派結果，屆時視乎獲配的債券才須找數。

(3)未夠60歲也買得：2024年或之前滿60歲，1964年或之前出生者，仍未登「6」的耆英仍合資格申請。

至於3忌：

(1)忌重複申請：假如孝順子女在網上已替父母申購銀債，又或丈夫以聯名戶口落單，應事先作知會，以免老人家自己又往分行認購，礙於雙重入飛而被取消資格。

(2)勿最後衝刺：不太熟習電子渠道操作的銀齡人士，宜早一兩天入票，例如電話申購須輸入密碼；萬一密碼不符，也可改往分行親自填表，又或重新要求新密碼，但往往需時。

(3)毋須瞓身落超級大飛：過往大戶動輒豪擲1千萬元落重注，去年大豪客斥200萬元下單，遠超個人分配上限100萬元，徒浪費彈藥；今年招商永隆指首天認購有多宗超逾百萬元的大額認購。其實，近年銀行提供的退款優惠較忍手，鮮再有超筍特高息，銀彈充裕族也無謂把閒資凍結多時，浪費機會成本；何況港股近期勁翻身，倒不如把多餘錢在股海尋寶，冀股債雙贏。

工銀亞洲接獲200萬元大飛 信銀國際人均抽24手 券商累計吸金逾3億元

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐今晚回應本報查詢指，截止8月4日, 銀債認購反應如預期般踴躍，每人平均認購25手，當中亦錄得多宗超過100手的大額認購，而最高認購金額為200萬元，亦即200手。

尹可豐認為，由於今批銀債的目標發行額提高至500億元, 特區政府會視乎市場情況酌情提高至最多550億元，獲發比率有望較去年高，每人最多可獲發100手，相當於100萬元，投資者可視乎個人情況，考慮多認購。

尹可豐補充，今批銀債的保底息率上調至5厘，較去年為高，總結一周的市場認購反應如預期般熱烈，預計今次銀債的整體認購金額有望超越目標發行額的500億港元，甚至有機會超額認購2倍以上 (上一批超越目標發行額1.8倍)。

此外，總結兩券商不斷更新銀債的銷售成績，輝立及致富證券合共吸納約1,768名客戶，吸金逾3.06億元。若計及開賣首天耀才吸客近1,300人，富途首6個鐘吸金800萬元，4行累計至少吸客逾3,068人，吸資超過3.14億元。

輝立證券企業融資經理陳英傑今晚回應本報查詢指，銀債推出一周的反應比預期好, 輝立累計有888人認購，涉及金額1.56億元；平均申購額18萬元， 4人抽100手。該行於下周二(8月8日)下午4時截止申請。

陳英傑建議老友記宜申請20手，且預期第8批銀債的總認購人數約33萬人，總金額800億元，皆破歷來紀錄。

致富證券董事暨證券部主管郭家安今午回應本報查詢指，至今累計吸納銀債客逾880人，吸金逾1.5億元，人均下注逾17萬元；有兩張100萬元上限票。

中信銀行(國際)截至8月4日接獲銀債的平均認購金額超過24萬元，亦收到部份客戶的100萬元大額認購。中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡回應本報查詢表示，長者須視乎個人財務狀況及投資取向，如資金充裕又追求穩定投資收益的話，可考慮認購約20到25手，以增加穩中的數量。

信銀國際推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早及到期贖回費及贖回費。

中銀香港(02388)鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購，客戶如有需要親身認購，亦有超過170間分行設有專櫃提供服務，所有認購及持有銀債費用一概不收。

順帶一提，富途為慶祝首間實體店開幕，即日至8月14日推限定優惠，親臨尖沙咀開戶的新客獎賞300元；再連同親朋戚友等合資格客戶最高獲等值1700元的禮券等獎賞。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯:李勝君





