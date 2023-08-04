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華置青年宿舍仲學舍開放申請 平均租金$3000 獲過千查詢

理財智慧 17:12 2023/08/04

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為紓緩香港青年的住屋壓力，華人置業（00127）與劉葉淑婉紀念慈善基金合作推出仲學舍，為 18 至 30 歲的香港在職或自僱青年提供獨立生活空間。仲學舍於上月中旬成功獲得民政及青年事務局批出將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃，至今已收到過千個查詢，反應熱烈。

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仲學舍由即日起至 8 月中旬開放首階段申請，敬請曾經作出查詢人士以及其他有興趣人士，透過網上表格（https://www.josephshouse.hk/onlineapplication.html）提交正式申請，工作人員將盡快安排合適的申請者面試及入住。


仲學舍位於九龍深水埗鴨寮街86及88號，提供最多 84 個宿位。共享空間的基本設備一應俱全，包括大型電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐、餐桌、洗衣機及多款益智桌上遊戲等。每個宿位的平均租金約3,000元，已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費。
 

 

集團行政總裁劉陳凱韻表示：「年青人是未來香港社會的中流砥柱。香港居住問題是首要解決的社會問題。我們很樂意幫助年青人安居樂業，建立朋輩互助網絡，凝聚社區，有助深水埗成為活力的新社區。」
仲學舍位於九龍中心點，鄰近充滿主題咖啡店和特色小店的「文青街」、售賣價廉物美電子產品的「電子街」、以及提供不同運動設施的楓樹街遊樂場，讓住客輕鬆品嘗雅致料理及獲得各種生活所需。
 

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責任編輯：陳詠妍

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青年宿舍 華人置業（00127） 深水埗 經濟 就業

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