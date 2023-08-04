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【股神巴菲特】巴菲特提前收93歲生日禮物　巴郡A股周四創新高、B股差1.5%破頂

股市 17:00 2023/08/04

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【股神巴菲特】巴菲特提前收93歲生日禮物　巴郡A股周四創新高、B股差1.5%破頂

股神巴菲特（Warren Buffett）即將迎來93歲生日，巴郡（Berkshire Hathaway）A股（美：BRK-A）周四創新高，使巴菲特提前收到一份豐厚生日禮物，目前巴菲特15%巴郡持股市值升至1180億美元。

巴菲特今年8月30日將迎來93歲生日，巴郡A股表現爭氣，周四上漲1.4%至541,000美元，高過2022年3月2日創下的收市紀錄539,180美元。巴郡B股（美：BRK-B）周四升0.8%，至353.81美元，但仍比2022年3月28日創下的359.57美元低約1.5%。 

巴郡目前市值約7800億美元，美股市值排名第八，僅次於蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、 Alphabet（美：GOOGL） 、亞馬遜（美：AMZN）、 英偉達（美：NVDA）、Tesla（美：TSLA）及Meta（美：META） 。

巴菲特旗下巴郡A股年初至今累漲約15%，較巴菲特剛於1965年掌舵巴郡時的20美元左右，上漲25,000多倍。巴菲特此前多次將巴郡持股捐予慈善基金。

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編輯：李哲毅

美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
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