【金礦股】 中國黃金發盈警 料上半年淨利潤急挫逾8成

中國黃金國際（02099）發盈警，預計今年上半年淨利潤與去年同期的1.54億美元相比，將按年減少約83%至88%。股價今早（4日）低開1.7%，早段一度倒升，至午後轉跌，低見28.9元，最多跌1.7%，收報29.3元，微跌0.3%。

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中國黃金表示，淨利潤的下降主要歸因於甲瑪礦的停產，該礦場因果朗溝尾礦庫尾砂外溢，自2023年3月27日起暫停生產，導致今年第二季度未能錄得任何銷售，拖累公司淨利潤大幅下降。儘管面臨困境，中國黃金正採取各種積極措施以恢復甲瑪礦的生產。至今，壩體的修復和主要加固工程已經完成，僅有部分加固工程處於收尾階段，正努力爭取在2023年8月底或前後向監管部門提交安全評估報告。

對於今年的年度產量指引，中國黃金已於5月5日撤銷。公司表示，一旦明確尾砂外溢對甲瑪礦運營的全部影響並恢復生産後，將重新發布產量指引。

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記者：郭秀慧