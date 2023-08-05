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【職場趣聞】講講你返過最伏嘅工係點 ? 第一日返工全team 走哂！

理財智慧 15:22 2023/08/05

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在求職或轉職的過程中，許多打工仔都可能會遇到一些特別難忘的工作經歷，其中一些經歷可能會給他們帶來不愉快的回憶。今天想與大家分享的是那些令人難以忘懷的工作經歷，讓我們一同回味曾經遇到的工作時光。這些經歷不僅僅是工作本身的內容，更是那些令人難以忘懷的人際關系、學到的寶貴經驗及很多奇怪事。無論是遇很壞的工作環境、或是不好的老闆，又或者公司制度的問題，這些伏工作經歷都成為我們人生中的寶貴回憶。

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有網民分享在一間「蚊型」公司，只有數個人，但office位置不足，求其在 printer 附近找了個空位叫他坐，並表示如果見到迢類公司，連工都不要見。很多人認為的伏工是公司沒有準時出糧或是工作的氣氛不理想等。

【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房 【見下頁】

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【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

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責任編輯：陳玉蓮

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