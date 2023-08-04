▲ 【香港航空】香港航空：運力已恢復至疫情前7成半 本周參展招聘多100人

香港航空Hong Kong Airlines年初訂下全年增聘1,000名員工，香港航空人力資源及行政總監黃諫珍受訪時表示，年內招聘進度達到預期目標，包括新聘400名新員工，連同召回疫情期間放無薪假的同事，已有共600多位員工加入，達到7、8成人手需要。

黃諫珍續稱，香港航空目前經營逾20個航點，運力已恢復至疫情前75%左右，較預期中為快，現時航空業受制於人手緊絀，而未能更快恢復運力，「本身都想飛多些日本，全球同一時間搶人，香港以至外地地服公司未必支援得到。甚至有公司機票賣了出去，但因為當地人手支援不到，令到航班取消。」

黃諫珍表示，香港航空目前最缺少空中服務員，反而上半年已在香港、海外招聘所需要的機師，今年都是主要請副駕駛員（First Officer），暫未計劃重新招聘二副或機師學員。

未擬在大灣區招聘空中服務員 本周末參與機場招聘博覽

對於同業在大灣區招聘空中服務員，黃諫珍稱，港航暫未有同類計劃，而目前香港輸入外勞主要集中在機場地面服務工種，港航未符合資格申請，會持續留意計劃會否進一步放寬。

香港航空本周五至日（8月4日至6日）參與會展舉行的香港國際機場2023職業博覽會，提供約100個職位空缺，約70個為空中服務員職位，其餘包括維修、工程和後勤人員。黃諫珍指，港航機艙服務員入職月薪約1.8萬至1.9萬元，視乎實際飛行時數而定，並提供乘務長、高級乘務長晉升機會。

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記者：麥德銘