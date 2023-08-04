【華為手機】華為公測「鴻蒙4」　余承東：華為手機走在回歸道路上

▲ 【華為開發者大會】華為官宣鴻蒙4正式公測 余承東：華為手機走在回歸道路上

華為周五（4日）起一連三日舉行開發者大會，華為常務董事兼終端業務行政總裁余承東主持發布一代操作系統鴻蒙4（HarmonyOS 4），揚言：「經過艱難四年，回首望去輕舟已過萬重山，華為手機走在回歸道路上」。

「鴻蒙4」將於周五開啟公測，華為會在旗下Mate 50系列、P60系列、Mate X3、MatePad Pro 12.6 英寸等34款產品將率先測試。

華為表示，「鴻蒙4」將搭配全新方舟引擎，相比上一代，其滑動流暢性能提升20%，續航增加30分鐘。系統亦具備元服務、分佈式萬物互聯、大智慧、更安全、更個性等特點。

華為手機市場份額次季增逾7成

曾是內地手機市佔率龍頭，余承東稱，華為手機今年第二季的市場份額增幅達76.1%，於內地高端市場份額排名第二。

截至目前，鴻蒙生態設備已達7億台，HarmonyOS開發者人數超過220萬。智能穿戴產品累計發貨量已達1.3億台，華為手錶於首季位居内地智能手錶市場份額第一程式開發介面（API）日調用超過590億次，開發工具DevEco活躍人數超過40萬。

華為表示，將於2023年下半年陸續展開對華為智能手錶、智慧屏、路由器等多款產品的「鴻蒙4」適配更新。

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記者：伍鍵文