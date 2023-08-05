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【未死先立遺囑】遺囑寫好未 ? 立遺囑不限年齡好重要

理財智慧 13:50 2023/08/05

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撰寫遺囑的重要性不僅與年齡有關，而是與個人情況有關，過去不少人認為年紀大才需要立遺囑，但生於這個年代，任何意外也有機會發生，概然這樣，為未來的財產作分配亦很合理。

遺產分配：遺囑可以確保你的財產和資產在你去世後按照你的意願分配。這可以防止親人之間的爭議和糾紛，並確保你的遺產被分配給你選擇的繼承人。

保護家人：通過遺囑，你可以為你的配偶、子女和其他親屬提供財務保障和照顧。你可以指定監護人，確保未成年子女的福祉得到妥善照料。

遺產稅規劃：遺囑可以幫助你規劃遺產稅，以減少你的遺產在離世時可能需要繳納的稅款。

捐贈和慈善事業：如果你有慈善意願，遺囑可以確保你的財產被用於支持你關心的慈善組織或事業。

無論年齡如何，撰寫遺囑都是一項負責任及關心家人的行為。即使你年輕，撰寫遺囑也能為你提供安心和保障。不過要留意遺囑是一項法律文件，因此最好咨詢專業的法律顧問或律師，以確保遵循適用的法律和法規，並正確表達你的意願。
 

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責任編輯：陳玉蓮

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