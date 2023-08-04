▲ 【大行報告│1113】券商：長實多元化投資策略令其推盤更具靈活性 料業績公布後將恢復回購

長實 （01113） 油塘新盤親海駅II期大劈價之際，主席李澤鉅唱好樓市，指現時買樓自住較3年前更佳。券商認為，長實的多元化投資策略令其在疲弱市況下，推盤更具靈活性，加上公用事業貢獻大量現金流，預期長實於公布業績後將會恢復股本回購行動。

花旗指，高息環境不利本港住宅及寫字樓，但長實的多元化經常性收入組合，加上資產負債表強勁，相信可以帶動股價跑贏大市，加上經常性現金流預期上升，即使宏觀經濟相對波動，仍相信長實於2023至2025年每股派息可維持穩定上升，預該長實將會在業績後重啟回購。

花旗：油塘新盤劈價顯示長實只想資金回籠

花旗續稱，基於中港物業發展利潤佔集團息稅前盈利少於30%，長實管理層在疲弱的本港樓市環境下，推盤會更具靈活性，而油塘新盤價格較同區新盤低兩成，更顯示長實目標是資金回籠，相信市場焦點會放在黃竹坑第三期項目。

摩根士丹利指，長實股價較每股資產淨值（NAV）折讓約60%，上半年公司斥資14億元進行回購，約佔總股本0.9%，預期長實將於公布業績後再次恢復回購。

摩通：若長江中心II期全數租出 年租金收入5.88億

摩根大通認為，長實物業發展項目入帳金額下跌是預期之內，雖然業績沒有任何驚喜，但反映其多元化策略的韌性，預期全年物業發展入帳金額繼續受壓，長實下半年會繼續進行回購。面對住宅市場相對疲弱，長實為投資者提供另類的投資選項，因公司擁有多元化盈利來源，維持「增持」。

摩通稱，長實經常性盈利主要受到酒店業務復甦帶動，英國酒館、基建、公用及物業租賃業務則拖低業績表現，同時長實由淨現金變成淨負債，截至6月底止淨負債比率約1.4%。長江中心II期預計於今年底左右落成，假若尺租約100元，若全數租出，每年租金收入可達5.88億元。

瑞銀：英國酒館業務利潤率已見底

長實英國酒館業務礙於成本壓力，上半年利潤率下跌3個百分點。瑞銀則預期，英國酒館業務利潤率已見底，相信下半年會改善，但要到疫情前利潤率仍需要一段時間。至於英國社會保障房業務Civitas，將於下半年開始有租金收入。

券商 評級 目標價 摩通大通 增持 63元 摩根士丹利 增持 59元 高盛 買入 58.9元 美銀 買入 58元 瑞銀 中性 47.9元 花旗 中性 49元>47.1元

相關文章：【香港樓市】長實油塘新盤劈價 李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好

相關文章：【香港經濟】李澤鉅：完全不擔心香港財政、因基本法已有指引 地產業與香港經濟「共存共榮」

相關文章：【業績│長和系】長實中期純利跌兩成至103億元、息維持0.43元 李澤鉅：樓市仍然充滿挑戰

編輯：陳韻妍