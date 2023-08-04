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【異動股】 小黃鴨德盈與沙特主權基金合作 進軍中東市場 股價一度爆升3成

股樓投資 16:39 2023/08/04

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B.Duck母企小黃鴨德盈（02250）宣布，已與沙特阿拉伯主權財富基金公共投資基金（PIF）簽署合作備忘錄，預計PIF將向公司提供總額達2.5億美元（約19.6億港元）的投資。股價早市曾升33%高見1.88元，創逾一年新高，收報1.56元，升10.6%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

根據協議，PIF將以可換股證券的形式提供為期5年的5,000萬美元的融資予小黃鴨德盈，另外將投資2億美元支持公司在海外擴展娛樂及旅遊項目，包括興建B.Duck主題公園及酒店，並協助小黃鴨德盈將B.Duck IP品牌輸入中東市場。公司表示，有信心此次合作能助推B.Duck系列IP進軍中東市場，並可通過PIF的投資和支持，拓展其海外娛樂及旅遊業務。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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在PIF的資金支持下，小黃鴨德盈計劃進行併購、IP產業鏈投資和渠道整合等策略舉措。PIF是全球最大、最具影響力的主權財富基金之一，公司相信與PIF的合作符合公司及股東的整體利益。

同場加映﹕【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

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記者：郭秀慧

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小黃鴨德盈（02250） 公共投資基金（PIF） 異動股 港股

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