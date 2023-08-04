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何文田皓畋特色戶傳5000萬沽　原業主5年帳蝕3800萬　大幅貶值逾四成

股樓投資 18:38 2023/08/04

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何文田皓畋現大額蝕讓，市場消息指，皓畋7座極高層戶，實用面積1,477平方呎，附設平台花園767平方呎，在2018年10月以8,800萬元一手成交，實用呎價59,580元，樓價或呎價均於當時雙雙破頂，創屋苑新高。該單位有指近日以5,000萬元易手，實呎33,852元，相較下帳面蝕逾3,800萬元，持貨5年單位貶值43%。

事實上，皓畋蝕讓轉手個案並不罕見。據資料顯示，屋苑年內錄得27宗二手成交個案，其中22宗為蝕讓個案，蝕讓比率高達八成。

 

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 何文田 皓畋

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