【未死先立遺囑】寫遺囑需要注意的事項 ! 點樣立 ? 有無得一改再改 ?

撰寫遺囑是一項重要的法律行為，因為可以確保財產和遺產在你去世後按照你的意願進行分配。不過在教育制度下，港人很少學習如何撰寫遺囑，以下提供一些需要注意的事項及關鍵步驟。

1. 確定意願和目標

首先，明確你的意願和目標。考慮你希望如何分配財產、資產和個人物品，以及是否有特定的慈善捐贈或遺囑執行人。

2. 尋求專業法律咨詢

建議咨詢專業的遺囑和遺產規劃律師。他們可以提供法律建議和指導，確保你的遺囑符合適用的法律和法規，並滿足你的需求。

3.列出資產和負債

準備一份詳細清單，列出你的所有資產，如房產、車輛、銀行賬戶、投資、保險政策等。同時，也要考慮你的負債，如貸款、信用卡債務等。

4.選擇遺囑執行人

遺囑執行人是負責執行你遺囑意願的人。選擇一個可信賴、負責任且願意履行這一角色的人。

5.遺囑見證人

大多數地區要求遺囑必須由見證人在你簽署時進行見證。確保遵守當地法律對於見證人數量和資格的要求。

6.更新遺囑

遺囑並非一次性的，你可以隨著時間的推移進行修改和更新。如果你的家庭狀況、財務狀況或意願發生變化，考慮定期審查和更新你的遺囑。

7.儲存和保管

將遺囑妥善保存，並告知關鍵人士（如受益人和遺囑執行人）遺囑的存放位置。可以選擇將遺囑存放在銀行保險櫃、律師事務所或其他安全的地方。

8.通知關鍵人士

確保在撰寫遺囑後通知你的受益人和遺囑執行人，讓他們知道你的意願和遺囑的存在。



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責任編輯：陳玉蓮