放盤一年減價111萬　屯門豐景園兩房戶398.8萬沽

近期樓價反覆回落，不乏買家趁機入市。中原地產葉津榮說，屯門豐景園3座中層7室，實用面積342平方呎，兩房間隔，去年中放盤，最初叫價510萬元，期內多次減價，終獲上車客以398.8萬元承接，累減111.2萬元，即約21%，實用呎價則約11,661元。

葉津榮指，買家見近期樓價回落至可負擔水平，隨即四出覓盤，睇樓三個月，見上址價錢相宜，附帶裝修，即捉緊機會購入自用。

資料顯示，原業主於1994年7月以90萬元購入上述單位，持貨29年，現帳面大幅獲利308.8萬元，物業期內升值3.4倍。葉津榮透露，屯門區上月錄得約104宗二手買賣，按月跌約8%。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤 折實290萬入場 樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映 【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

同場加映 【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機