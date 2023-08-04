【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度

新居屋多數以清水樓作為交樓標準，一般在收樓時都是一間「吉屋」，地面牆身只得批盪，沒有任何飾面，因此不少業主都會在入住前選擇進行裝修，今期「精明裝修」介紹的「彩禾苑」個案正好屬於這種情況，該單位面積為394呎，屬於全新購入的居屋單位，由於單位以「清水樓」狀態收樓，因此業主找來重生室內裝修（Vision Interior Design LTD）協助完成裝修，整個裝修工期用時80個工作天，耗資約33萬元。

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單位原為一房單位，經裝修後更改間隔為兩房。在裝修風格上，單位採用了「明亮休閒風」，通過透明玻璃大窗加強空間深淺效果，同時透明玻璃的透光性亦可以為單位營造通透的感覺，配搭上客廳的暖白色搭木紋曲尺櫃，配薄荷綠色梳化，讓整個空間充滿了舒適自然的氣息。

出於對私隱的考慮，戶主不希望打開大門就直接望見房間，所以設計師在入門玄關位置設計了一個加長的飾櫃連鞋櫃拼特式木條子隱藏門，木條子特色暗門設計可以達到屏風的效果，解決原則入門見廁問題，完美隱藏廁所門同時分隔空間。一致的木紋色調暗門設計連上飾櫃配合，在亦兼顧儲物以及私隱同時，亦營造出空間伸延，減低壓迫感。

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單位的廚房以清新自然的湖水綠色為主題，由於戶主希望可以擁有開放式廚房設計，但同時又對油煙問題有所顧慮，所以在廚房的設計上，設計師採用了黑框玻璃趟門用於阻隔煮食時的油煙。此外，黑框玻璃趟門亦能引進更多的光線，使廚房的綠色色調更為突出。浴室方面就以黑色雲石紋的廁櫃配搭白色檯面，多層的儲物空間可方便戶主收納各種衛生用品，磨紗玻璃浴屏可在保持私隱度同時，令整個浴室變得更為明亮。

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在主人睡房方面，全房均採用地台設計，配合油壓床設計以及藏有揭鏡式梳妝檯的書桌，可以創造出大量的儲物空間，讓房間更整潔有序。另一間睡房則以粉紅色為主，設計師選擇了將床和書桌融合在一起，保持實用性。

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撰文：鄭日棱