Xbox 全新主頁介面 讓你於更悅目版面更容易地找到想玩遊戲

所有Xbox Series X|S和Xbox One主機現已陸續更新主機介面，此更新是根據玩家的意見而設計，可以更輕鬆地看到新遊戲、找到你喜歡的遊戲、與朋友聯繫以及設定更加個性化的體驗。更新內容包括：

• 加入快捷功能表，可以輕鬆到主頁頂部的遊戲庫、Microsoft商店、Xbox Game Pass、搜尋和設定。

• 簡化主頁佈局並將你最近玩的遊戲以及其他內容和應用程式放在螢幕底部，為你的個人化背景提供更多空間。

• 添加一個選項可以將更改背景為你最近玩過的遊戲

• 讓你自的遊戲列表，迅速找到喜歡的遊戲

• 新增主頁釘選 如「你最愛的遊戲」和系統的自訂群組

• 隨時關注朋友們及遊戲的最新資訊

• 顯示娛樂App的最新內容

瘋狂射擊遊戲《Serious Sam: Siberian Mayhem》現已加入Game Pass

經典FPS系列的獨立資料片《Serious Sam: Siberian Mayhem》中，穿越俄羅斯荒野的旅程中參與對抗惡名昭彰瘋狂戰鬥。在俄羅斯的西伯利亞，酷寒和變幻莫測甚至連外星入侵者都感到迷失的地方，穿越設置在美麗且危險世界中的五個新關卡，從北極海岸線、毫無人煙的森林、廢棄的村莊到令人毛骨悚然的鬼城，隨心所欲地戰鬥和探索。

立即訂閱Game Pass遊玩：https://www.xbox.com/zh-HK/xbox-game-pass

• 各款Xbox Game Studios勁作推出首日即有得玩

• 收錄第一方和第三方遊戲任你玩

• 包含全年齡合家歡遊戲、刺激動作射擊、賽車運動、著名日系、角色扮演等超過400款主機及400款PC遊戲

• 免費附送EA Play會籍

《Final Fantasy XIV》 2024春來到Xbox Series X|S

《Final Fantasy XIV》製作人吉田直樹和 Microsoft Gaming 首席執行官Phil Spencer在拉斯維加斯舉行的2023年《Final Fantasy XIV》Fans活動上首次宣佈，《Final Fantasy XIV》 2024春來到Xbox Series X|S！玩家將享受到更快的讀取時間，Xbox Series X版支援4K解像度，Beta公測預計為Patch 6.5X版。更多遊戲消息請留意日後公佈。

Game Pass Day 1遊戲《Payday 3》封測8月2-7日展開

融合搶劫犯罪模擬、潛行要素等的多人合作第一身射擊遊戲《Payday 3》，將於8月2日至7日在 Xbox Series X|S進行封測，現已開放玩家申請。在遊戲中，玩家將與Dallas、Hoxton、Chains、Wolf 等四人幫主角群從退休生活中重出江湖！更有新的技能、工具和武器，以便挑戰更高難度的搶劫。而裝備、技能和策略，都可自由選擇，令每次搶劫都有著玩家獨自的風格。搶奪珍貴物品更可以建立一個屬於你的私人收藏庫，作為完成挑戰的榮耀。遊戲將於9月21日推出，同步加入Game Pass。

《微軟模擬飛行》帶你遊東歐

飛行模擬遊戲《Microsoft Flight Simulater》世界更新XIV已推出，今次來到充滿浪漫的童話城堡和藝文氣息的東歐。更新包括：

• 新增 103 個興趣點，讓你隨處降落著名的塔樓或教堂

• 新增 6 個定制機場

• 新增 10 個城市，探索「布拉格」、「布達佩斯」等

• 新增 3 個探索飛行

• 新增 3 個著陸挑戰

• 新增 4 個叢林之旅

即將推出遊戲精選

最新Game Pass遊戲

（特約）