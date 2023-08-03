投資半導體企業業績攻略　折解AMD表現

美國時間8月1日美股收盤後， Advanced Micro Devices（美：AMD，以下簡稱「AMD」）公佈了023年的第二季度業績。AMD最新一季的營收為53.6億元（美元，下同），同比減少18%（但環比增加35%），優於市場預期的53.2億元；以非GAAP會計準則計，淨利潤從17.1億美元下降44%至9.48億美元， 換算為攤薄每股盈利為 0.58元 ，減少45%，市場預期0.57元；總括來說，公佈數字稍微超過了一下市場預期，但由於市場預期本來也是比較差，在「低標準下」，超的幅度並不明顯，基本上我們可以說它是符合整個市場的判斷。

從細分業務來看，AMD的個人電腦芯片業務（PC業務）同比下降了54%，主要原因是整個PC市場的疲軟，導致處理器的出貨量減少，以及供應鏈的庫存水平較高。不過，這一業務在環比上有所恢復，本季營收爲9.98億美元，高於8.409億美元的預估。反映出PC市場有可能已經觸底，並開始往上走。但我們認為，這個PC市場的回暖可能是比較緩慢的，因為PC的需求不會在宏觀經濟不樂觀的情況下快速增長。因此，AMD需要通過推出更具競爭力和創新性的產品，來提高自己在PC市場的份額和利潤率。

另一方面，數據中心業務收入為13.2億元，減少11%，也略低於市場預期的14億。而雲業務內市場最關注的EPYC處理器收入增長10%，但仍遠遠落後於競爭對手英特爾的Xeon處理器收入增長25%。

客戶端收入為8.09億元，減少62%，主要受到PC市場的衰退和晶片供應不足的影響。遊戲收入為15.81億元，減少7%，主要受到遊戲主機銷售下滑和顯示卡需求減弱的影響。嵌入式收入為14.59億元，持續增長，主要受益於Pensando DPU和Alveo加速器的強勁需求。我們目前來看就是遊戲跟這個嵌入式這兩塊大業務，未來不會有太大的一個變動。

AMD指引保守 AI收入貢獻不高

業績算是符合預期，但管理層對未來業績的指引較為保守。儘管預計數據中心業務收入在下半年會有50%的增幅，但管理層預測新一季營收為54億至60億美元，而市場預估58.4億美元。經調整毛利率預計為大約51%，市場預估51.2%。

展望AMD 下半年的形勢，業績能否繼續做好，關鍵是需要關注它「個人電腦芯片業務（PC業務）」和「數據中心業務（包括雲業務）」的需求能否及時回暖，因為相關的推銷支出非常大。至於AI 業務，AMD正在與微軟（美：MSFT）、Meta Platforms （美：META）和亞馬遜（美：AMZN）合作，基本預期是在2024年實現數億美元的收入，但貢獻比例不高。而與NVIDIA（美：NVDA）相比，整個芯片一條龍的配套上面，目前競爭力仍然是明顯落後的。

總結來說，AMD在第二季度面臨了一些短期挑戰，但這些挑戰反映了其長期風險。公司雖然不斷推出創新產品和解決方案，然而，AMD在第二季度的業績表現並不令人滿意，反映了其長期面臨的風險和挑戰。公司雖然不斷推出創新產品和解決方案，但仍然無法突破晶片供應的瓶頸，導致其在PC和遊戲市場上失去了市場份額和競爭力。同時，公司在雲端市場上也面臨著來自英特爾（美：INTC）和NVIDIA（美：NVDA）的強大壓力，其EPYC處理器和Radeon顯示卡的銷售增長放緩，而且還未能證明其在AI領域的優勢和潛力。三位數字股價水平的AMD，短期是沒有太大吸引力的。

【關於作者】陸秉鈞是富途證券香港首席策略師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。