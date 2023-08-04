昇騰AI開發者創享日 • 香港站邀你共赴數智未來

華為昇腾AI開發者創享日「Ascend AI Inspire Day」活動強勢訪港，是次活動由華為與香港生產力促進局聯合舉辦，將於2023年8月8日假香港生產力促進局舉行。活動安排多達7個不同領域主題分享貼近當下科技熱門話題，屆時亦將邀請到各企業領袖、行業翹楚及專業人士，共商AI前沿話題新價值，助力香港解決算力稀缺及開發成本高等難題，豐富香港AI生態圈發展。

產學研專業人士齊聚香港 探討AI新發展

是次活動將邀請到副政府資訊科技總監 (署理) / 助理政府資訊科技總監 (產業發展) (ID) 黃敬文、警務處助理處長關翠貞（資訊系統）、加拿大工程院院士郭嵩、華為昇騰計算業務總裁張迪煊等多位產、學、研、用的創新科技領袖和代表出席，圍繞香港資訊科技產業發展及AI行業趨勢發展進行深度分享及探討，同時將展示華為昇腾AI創新技術及商業應用成功案例，幫助開發者深入了解香港人工智能發展機會及創新應用場景。

在港為港 夥科研機構推行業大模型

活動期間，華為將關注產業創新學研創新，推動AI生態建設加速行業轉型。醫療方面，華為將與中國科學院香港科學與創新研究所人工智能及機器人研究中心（CAIR)簽署戰略合作協定，共推醫療AI生態加速轉型。透過多元化深度合作，建立長期共贏生態，促進行業新機會點的形成。

聚焦AI行業案例 促進昇腾AI行業應用降本增效

此外，活動將聚焦數字政府、醫療及金融等關鍵行業，邀請合作企業分享昇騰AI優秀解決方案。建設智慧政府作為香港智慧城市建設中重要數字化轉型領域，警務處助理處長（資訊系統）關翠貞將就如何推動科技興警進行AI應用案例分享；作為科研領域的重要方向之一，深圳灣實驗室楊奕課題組將聚焦「分子研究」，帶來「分子科學中的人工智能：新機遇與新挑戰」主題演講，分享基於昇思MindSpore開發的一套針對分子科學的AI套件——MindSpore SPONGE，解讀 AI 助力分子科學的應用與發展；邁向數智化轉型亦是傳統金融機構的機遇與挑戰，達觀數據將以“算力+模型”全套解決方案為主題，探討企業如何與昇騰AI結合，立足文本智能垂直產品應用，實現數碼轉型。

2023年8月8日昇騰AI開發者創享日 • 香港站，期待您與華為共用人工智能新技術、新思路。請瀏覽 https://www.hiascend.com/zh/developer/activities-pro/Ascend-AI-Inspire-Day/Hongkong了解更多關於日昇騰AI開發者創享日 • 香港站資訊及登記。

關於華為

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（特約）