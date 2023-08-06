  • 31°C
香港時間 : 2023806日 (週日) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理心得】專訪Axiom董事總經理　宜採目標管理　籲年輕人及早擴闊視野

12:00 2023/08/06

分享：

分享：

法律行業需求不斷增加，但人才荒仍然持續。對此，國際替代性法律服務供應商（ALSP）Axiom的亞太區董事總經理陳綺媚（Yolanda）則持樂觀看法，並分享個人管理心得，強調需與員工保持高度溝通。

【人才荒】企業法律事務複雜性增加　9成半法律人才不滿工作

KPI監察工作進度　保持溝通助解難

Yolanda認為，人才短缺屬過渡性問題，在人才導引計畫及部分移民人才回流返港，情況將會好轉。另面對不同行業範圍的人才，應採用「manage by objective（目標管理）」。在工作上給予員工高度信任及自由的同時，以關鍵績效指標（KPI）監察員工的工作進度。若KPI不達標時，了解員工的難處及所需，並加以協助，避免其工作過於鬆散。

此外，需與員工保持高度溝通，讓彼此了解員工及公司的目標及需要。如具有30年法律經驗的人才，會更著重工作與生活平衡，普遍想有多些時間陪伴家人、做義工，較想找兼職性質的項目；新一代的法律人才則希望嘗試接觸更多元化的工作，和較重視工作中的選擇權。

作為兩位已成年女兒的母親，她認為其女兒所接觸到的事物，亦現時大多年輕人均會接觸到的事件。日常中也會透過與女兒的溝通，盡可能去了解年輕人的潮流和想法，以便與年輕人才溝通。

26人爭1職位　3大軟技能成優勢　

問及Axiom是否面對請人難？她透露該企在全球，每年平均有1.3萬人前來應酬，惟當中只有約500人會獲取錄，可見競爭之大。至於揀蟀方面，眼見法律事務複雜性，Yolanda則更著重3大軟技能，包括1）人才的潛力及處事風格、2）溝通和協作力，及3）是否具彈性、能靈活變通。

她又留意到，年輕一代的人才對新興事物的接受能力較高，也十分願意隨數碼轉型，去學習和加強編程、數據私隱等專業知識，以應對日後的法律變更。另寄語有意入行的年輕一代，可藉在學時間擴闊視野。除了尋覓自己有興趣的法律範疇外，亦要多留意時事和預視數碼化為法律界的改變，切忌只專注於現有的法律。

【管理心得】專訪電商聯會主席　3度創業學懂放下　寄語年輕人敢想肯試

【人才荒】近9成有招聘意欲中小企遇請人挑戰　專家提兩招助自救

記者：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【一級玩家】美泰招聘「首席UNO玩家」　超筍待遇8月10日截止申請
2023/08/02
【一級玩家】美泰招聘「首席UNO玩家」　超筍待遇8月10日截止申請
【中小企業】港中小企營商信心回落　渣打維持經濟增長4.3%預測
2023/08/04
【中小企業】港中小企營商信心回落　渣打維持經濟增長4.3%預測
【飲食市道】第2季香港食肆總收益274億元　按年上升24.3%
2023/08/03
【飲食市道】第2季香港食肆總收益274億元　按年上升24.3%
【高於預測】任天堂新財報顯示淨利潤達252億元創歷史新高
2023/08/04
【高於預測】任天堂新財報顯示淨利潤達252億元創歷史新高

你可能感興趣

【一級玩家】美泰招聘「首席UNO玩家」　超筍待遇8月10日截止申請
20:07 2023/08/02
【一級玩家】美泰招聘「首席UNO玩家」　超筍待遇8月10日截止申請
【中小企業】港中小企營商信心回落　渣打維持經濟增長4.3%預測
11:00 2023/08/04
【中小企業】港中小企營商信心回落　渣打維持經濟增長4.3%預測
【飲食市道】第2季香港食肆總收益274億元　按年上升24.3%
16:51 2023/08/03
【飲食市道】第2季香港食肆總收益274億元　按年上升24.3%
新興市場 職位招聘 創業 職場文化 數碼轉型 移民 亞太
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】兩大發鈔行港元定存享年息10厘 大戶進場閃賺3萬元利息再抽銀債
【港元定存】兩大發鈔行港元定存享年息10厘 大戶進場閃賺3萬元利息再抽銀債
【港元定存】 大行加港元定存息至10厘撼銀債 邊間最激連環推高息
【港元定存】 大行加港元定存息至10厘撼銀債 邊間最激連環推高息
【港元定存】1年港元定存最高4.5厘 滙豐突加息中小行迎戰還擊
【港元定存】1年港元定存最高4.5厘 滙豐突加息中小行迎戰還擊
【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元
【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元
【銀債2023】銀債周三截止認購　專家提醒3大宜與忌　建議抽20手
【銀債2023】銀債周三截止認購　專家提醒3大宜與忌　建議抽20手
【港元定存】 滙豐3個月港元定存3.5厘 發鈔行最高息
【港元定存】 滙豐3個月港元定存3.5厘 發鈔行最高息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款