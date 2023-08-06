【管理心得】專訪Axiom董事總經理　宜採目標管理　籲年輕人及早擴闊視野

法律行業需求不斷增加，但人才荒仍然持續。對此，國際替代性法律服務供應商（ALSP）Axiom的亞太區董事總經理陳綺媚（Yolanda）則持樂觀看法，並分享個人管理心得，強調需與員工保持高度溝通。

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KPI監察工作進度 保持溝通助解難

Yolanda認為，人才短缺屬過渡性問題，在人才導引計畫及部分移民人才回流返港，情況將會好轉。另面對不同行業範圍的人才，應採用「manage by objective（目標管理）」。在工作上給予員工高度信任及自由的同時，以關鍵績效指標（KPI）監察員工的工作進度。若KPI不達標時，了解員工的難處及所需，並加以協助，避免其工作過於鬆散。

此外，需與員工保持高度溝通，讓彼此了解員工及公司的目標及需要。如具有30年法律經驗的人才，會更著重工作與生活平衡，普遍想有多些時間陪伴家人、做義工，較想找兼職性質的項目；新一代的法律人才則希望嘗試接觸更多元化的工作，和較重視工作中的選擇權。

作為兩位已成年女兒的母親，她認為其女兒所接觸到的事物，亦現時大多年輕人均會接觸到的事件。日常中也會透過與女兒的溝通，盡可能去了解年輕人的潮流和想法，以便與年輕人才溝通。

26人爭1職位 3大軟技能成優勢

問及Axiom是否面對請人難？她透露該企在全球，每年平均有1.3萬人前來應酬，惟當中只有約500人會獲取錄，可見競爭之大。至於揀蟀方面，眼見法律事務複雜性，Yolanda則更著重3大軟技能，包括1）人才的潛力及處事風格、2）溝通和協作力，及3）是否具彈性、能靈活變通。

她又留意到，年輕一代的人才對新興事物的接受能力較高，也十分願意隨數碼轉型，去學習和加強編程、數據私隱等專業知識，以應對日後的法律變更。另寄語有意入行的年輕一代，可藉在學時間擴闊視野。除了尋覓自己有興趣的法律範疇外，亦要多留意時事和預視數碼化為法律界的改變，切忌只專注於現有的法律。

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記者：殷凱怡

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