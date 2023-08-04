【職場熱話】 23歲文員兼任秘書月薪得1萬 網民：人工這麼少當然要跳槽

面對工作量與工資不符，你會考慮跳槽嗎？近日，有網民在網上討論區發文，指自己23歲，在一家公司做了3年半文職月薪只有1萬，但工作量越來越多，。樓主不滿意一個人做多份工作，而工資卻很少，因而詢問網民是否應該跳槽。網民皆認為工資太低，支持樓主找高薪的工作。

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按圖看樓主經歷：

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網民表示，「只有1萬人工，比我一早就走了，入職只得7千都已經不會做」、「找到更好的工就當然走了」、「看更都萬幾2萬」、「人工這麼少當然要跳槽了」、「如果沒有家庭經濟壓力，最好另覓高就。」還有網民表示驚訝「我不是眼花吧，四年前還有7000元起薪的工作？而且到現在都只得1萬月薪？這是不是低過最低工資？」

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網民都非常支持樓主跳槽「你再做下去，人工只會被外面同類工作越拋越遠。我之前有份工做了差不多二十年，那時每年落後人家一點點，到最後落差非常大」、「你留下的好處不多，壞處卻很多，跳槽不是甚麼難以做出的抉擇。」

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