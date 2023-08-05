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【理財智慧】30 歲才明白的理財智慧 呢6個習慣正悄悄令你銀包空空

理財智慧 10:56 2023/08/05

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一個人可以花錢，但不能花冤枉錢。經過數十年的消費經驗，踏入30歲會不會布所覺悟呢? 今次總結出30歲時終於明白的理財智慧，讓一眾迷失者清醒過來。

1.延遲支付：給自己一首歌的時間
每次要付款前先問自己3個問題： 

  • 如果不是為了看起來更精致，我還會買它嗎？
  • 如果不買，我的哪些生活會受影響？（確保是生活所需）
  • 是否可以用已有物品代替？（避免重覆消費）

2.借助工具：正視且善用信用卡

只要懂得利用信用卡，其實一點也不可怕，只要能保證持續的現金流和良好的信用記錄zb2在自己可控範圍內合理使用信用卡，方便生活也能慳錢。例如外出消費付款前先看看使用信用卡有沒有優惠，或者累積積分換禮物換錢等。

3.定期檢視：記賬後需要定期檢視

對於有理財觀念的人都會記賬，但之後有沒有重新檢視自己的支出呢? 例如重看自己的消費情況，例如上月買太多衣服，今個月是否應該節制一點? 或者了解自己的錢大多在那裡? 有了這些想法才會懂得如何消費及節省。

【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房 【見下頁】

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責任編輯：陳玉蓮

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中學 DJ 學士 經濟 畢業 基本法 貿易 行政 政府工 裝修設計
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