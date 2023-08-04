【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元

港交所（00388）將於8月16日公布上半年業績，摩根士丹利發表報告，指港交所第二季收入按年增長28%，按季則下跌2%，主要受強勁的淨投資收益支持，但受日均成交金額下跌拖累，核心收入增長乏力。

大摩把港交所目標價由253元降至251元，維持「減持」評級。港交所股價今日（4日）收報319元，升0.1%，成交額15.1億元。

券商對港交所評級及目標價

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該行預期，港交所第二季日均成交額1,030億元，按年及按季均下跌約20%，當中6月份更跌穿1,000億元，7月份日均成交額約1,020億元。在利率高企環境下，淨投資收益約為15.8億元，佔總收入約29%。

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記者：李兆明