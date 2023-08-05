▲ 【日圓走勢】施羅德：日本YCC政策將變成FYCC 美日息差大壓抑日圓升勢

日本央行調整孳息曲綫控制（Yield Curve Control，YCC）政策，將靈活控制日本十年期國債孳息率。施羅德投資表示，隨日本通脹上升，市場均認為撤銷YCC政策是合理舉措，但從日本央行的舉動，反映當局相當有耐性，逐步引導債息上升的同時，管理債息波動對市場造成的衝擊。

日央行雖維持日本國債孳息波動區間為上下0.5%，但債息波動上下限不再是「硬指標」。施羅德投資多元化資產增長及收益主管Remi Olu-Pitan接受本報訪問時認為，日本YCC政策將變成FYCC（靈活YCC）政策，相信債息會逐步由目前的0.3%平衡點，升至0.6%，但基於日本政府購買國債的計劃仍未結束，故此債息長期維持在1%的可能性不高。

料日本長債息平衡點升至0.6%

「日央行於未來6個月或會擴大YCC波動區間，當YCC波動區間不斷擴闊，屆時市場可能覺得YCC再也沒有存在必要。」

YCC波動區間雖然變得更靈活，但Remi認為，日圓大幅上升的可能性不大，因美日息差相距龐大，「除非100%肯定日圓會繼續向上，否則買入日圓沽出美元的成本相當昂貴」，變相限制了日圓升勢，相信這個情況可能要待美國明年開始減息後，才有可能改變。

股市方面，Remi偏好日股及歐股，兩者均予「增持」。她解釋，YCC政策更靈活後，日本銀行股或其他本土消費股將受惠，而且即使日股過去數月吸納不少資金，日股估值仍然便宜，但她預期在日本貨幣政策改變下，日股或出現幅度約5%的調整，但旗下基金將會趁此機會加倉日股。

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記者：陳韻妍