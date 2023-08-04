【政府工】綜合招聘考試今日起接受報名 有意應徵公務員職位人士可報考

政府宣布綜合招聘考試和《基本法及香港國安法》測試將於10月7日舉行，報名期從今天起至8月17日下午5時，有興趣應徵學位或專業程度公務員職位的人士可以參加考試。

政府計劃在9月展開新一輪的招聘，職位包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任和二級運輸主任。有意申請上述職位的人士需要通過綜合招聘考試。由於政府擴大了公務員招聘的範圍，具備學士學位學歷的職位申請資格已擴展至新學年升讀大學三年級的學生。因此，除了持有學士學位且符合相關職位所需專業資格的人士外，預計在2023至2024學年或2024至2025學年畢業的大學生也可以報考本輪考試。

無論過去是否參加過公務員事務局舉辦的考試，或在個別局和部門的公務員職位招聘過程中參加過《基本法》測試，申請人都必須通過《基本法及香港國安法》測試並獲得及格成績，方有資格被考慮聘用。

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責任編輯：陳玉蓮