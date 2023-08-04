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【中國監管】内地金管總局據報要求部分銀行上報外匯交易量數據

股市 16:18 2023/08/04

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國家金融監督管理總局（來源：新華社）

人民幣持續面臨貶值壓力，外電最新報道指，内地金融監管部門對外匯市場持續關注，有銀行被要求在常規數據報告之外，上報其外匯交易量數據。消息人士指，目前尚未清楚監管要求提交額外數據的目的，及後續是否會有相關措施出台。

《彭博》引述消息稱，至少三間中資股份制銀行於7月末收到國家金融監督管理總局通知，要求提交外匯和貴金屬交易量歷史數據等額外資料，包括即期和衍生品的季度、年度數據。

境內商業銀行一般於每個季度之初，向監管機構繳交上一季度的營運數據，當中涵蓋外匯風險敞口等數據，惟無須包含外匯交易量。

國家金融監管總局未回覆外電查詢。

知情人士並稱，銀行系統内部近期通報了某城商行，内容涉及其過於激進的外匯自營交易，並指該行第二季自營與代客交易量的比率大幅高於行業水平，違反了行業自律組織在2021年所定的規定，但不清楚當局對銀行的數據調研是否與此事有關。

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