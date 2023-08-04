【請工人】印尼推傭工來港零收費 收費轉嫁港人 請工人成本增至2萬元

香港人請工人不容易 ! 今次若港府通過後更不容易。印尼計劃於9月開始實施「印傭零收費」政策。本來印傭來港工作需要支付5000元給中介公司，今次實施「印傭零收費」政策後，即由受僱主承擔近5,000元的行政費及招聘費用，換句話即將收費轉嫁香港人，請工人成本增至2萬元 !

政策一出，台灣及新加坡政府反對，經過協商後成功使計劃未能實施。據台灣媒體報道，印尼書面通知台灣將其排除在「零收費」政策適用範圍之外。香港家庭傭工雇主協會主席容馬珊兒表示，早前已經通過中介公司得知，兩地政府均堅決拒絕「零收費」政策後，印尼政府最終讓步，並指責港府有責任保護市民，例如通過制定措施要求印尼中介確保外傭質素，否則需要按比例退還招聘費。



網民點睇 「零收費」

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容馬珊兒更質疑當地利用香港人對印傭的需求大，要求香港僱主支付更多費用，她認為責任不在香港僱主。她更要求印尼當局澄清4,000至5,000元招聘費的計算方法。勞工處表示，已向印尼駐港總領事館了解情況，並重申港府過去向總領事館明確表明的立場，即印尼如果調整輸出印傭政策，應避免導致香港僱主聘用印傭的費用大幅增加或減少印傭來港就業的機會。

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責任編輯：陳玉蓮