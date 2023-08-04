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【家族辦公室】花旗：亞洲富裕人士對在港設立家族辦公室感極大興趣　料該行今年亞洲家族辦公室客戶增長25%

股市 15:36 2023/08/04

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【家族辦公室】花旗：亞洲富裕人士對在港設立家族辦公室感極大興趣　料該行今年亞洲家族辦公室客戶增長25%

花旗亞洲家族辦公室諮詢業務地區負責人Faye Ong表示，面對香港及新加坡競爭吸納更多財富，預期今年該行的亞洲家族辦公室業務客戶增長25%。Faye Ong表示，隨不少亞洲富裕人士對私人投資工具及企業傳承計劃需求急增，不少銀行都積極擴大亞洲家族辦公室業務，花旗亞洲家族辦公室客戶去年增長約50%。

花旗於2020年將亞洲家族辦公室業務變為一個獨立部門，為超級富裕客戶提供諮詢、家族管理、遺產規劃、慈善、投資和交易能力。

中東客戶對設立家族辦公室興趣濃厚

Faye Ong稱，花旗看到內地、香港、菲律賓、印度和印尼客戶均對在香港設立家族辦公室表現出極大興趣，中東客戶的興趣亦濃厚，該行正與現有客戶及新客戶進行數百次討論，部分已在香港擁有業務的客戶正考慮在香港註冊正式的家族辦公室載體，同時亞洲其他市場亦有良好增長。

今年7月，新加坡金管局修改針對家族辦公室的稅收制度，以提振當地就業和股市，並鼓勵綠色投資。Faye Ong稱，新加坡的形勢正發生變化，當地家族辦公室已有一定規模，政府對希望吸納的家族辦公室類型亦變得愈來愈挑剔。

據新加坡金管局數據，截至去年底，新加坡單一家族辦公室數量已從2020年的400個，激增至1100個。

相關文章：【有錢人點投資？】環球加息未停　家族辦公室怎部署？　花旗：它們首先不會做的是.......

相關文章：【家族辦公室】新加坡擬修訂家辦稅務寬免條件　冀鼓勵投資當地

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

編輯：陳韻妍

家族辦公室 市場拓展 花旗銀行 綠色投資 新加坡 香港 亞洲
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