下半年投資中國市場　應關注城頭債違約風險

隨着內地房地產及消費市道復甦力度未如預期，市場期望中國政府增加基建投資以刺激經濟增長，惟城頭債規模龐大限制進一步基建開支。儘管中國市場長遠利好因素未變，下半年投資者仍需關注城頭債違約風險。

城投債又稱準市政債，主要為地方基建融資而發行的債券，發行城投債的主體一般為地方政府注入土地及資產成立的城市投資建設公司。目前城投債市場已為地方政府籌集城鎮化發展資金的重要渠道，市場規模於過去15年迅速增長，至今規模已達60萬億元人民幣，為中國國內生產總值(GDP)的46%。

於當前房地產、消費及其他經濟引擎欠缺突出表現的形勢下，城投債市場顯得尤其重要。市場憧憬中國政府將催動基建投資引擎，透過地方層面增加基建投資，增發城投債加快城鎮化基建發展，以刺激經濟增長。然而，鑑於城頭債市場規模已接近內地GDP的50%，進一步擴大的空間有限，意味地方基建投資增長空間亦有限。

最近個別地區的城頭債違約，顯示城頭債市場的潛在風險。不少發行城投債企業的財務狀況過去數年持續受疫情影響，至今債務已處於偏高水平，以致規模達數十萬億元人民幣的城頭債市場，平均利息覆蓋率遠低於1倍。城頭債一直以較高債息集資，部分財政欠佳的城頭債發行企業或會因無力以高息再融資而違約。

倘若城頭債市場爆發大量違約事件，或會對中國金融體系的穩定性構成衝擊，成為投資者下半年投資中國市場必需關注的潛在尾部風險。儘管城頭債違約個案將導致地方政府融資成本上升，人行需保持低利率以減輕地方政府負擔，惟富達預期中國金融體系不會出現系統性風險，因城頭債一旦違約仍有其他債務重組方案，如發行城頭債的企業直接向地方政府再融資，或地方國企以持有的部分發展項目權益償還債務，又或以準政府貸款維持資金運轉。

即使金融體系出現系統性風險，中央政府也可帶來支持措施，包括於財政上直接支持地方政府，或透過對銀行作出窗口指導，加大對地方銀行的支持，以對地方財政施以隱性支援。雖然問題不會擴大，城頭債仍將對中國經濟增長產生負面影響，地方政府推出刺激經濟措施的力度，將受自身資產負債表所限，銀行將承擔大部分延長債務期限和削減債息的債務重組成本。

總而言之，除非面臨系統性風險，中央政府方會以非常規寬鬆政策應對，由於不乏債務重組方案，相信個別違約事件應不會對中國金融體系的穩定性構成影響，但市場對城頭債違約風險的憂慮，或會使市場變得更為波動，因此看好中國市場長遠增長前景的投資者下半年仍需留意相關風險。

責任編輯：梁浩碩