  • 33°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

下半年投資中國市場　應關注城頭債違約風險

宏觀解讀 15:27 2023/08/04

分享：

分享：

隨着內地房地產及消費市道復甦力度未如預期，市場期望中國政府增加基建投資以刺激經濟增長，惟城頭債規模龐大限制進一步基建開支。儘管中國市場長遠利好因素未變，下半年投資者仍需關注城頭債違約風險。

城投債又稱準市政債，主要為地方基建融資而發行的債券，發行城投債的主體一般為地方政府注入土地及資產成立的城市投資建設公司。目前城投債市場已為地方政府籌集城鎮化發展資金的重要渠道，市場規模於過去15年迅速增長，至今規模已達60萬億元人民幣，為中國國內生產總值(GDP)的46%。

於當前房地產、消費及其他經濟引擎欠缺突出表現的形勢下，城投債市場顯得尤其重要。市場憧憬中國政府將催動基建投資引擎，透過地方層面增加基建投資，增發城投債加快城鎮化基建發展，以刺激經濟增長。然而，鑑於城頭債市場規模已接近內地GDP的50%，進一步擴大的空間有限，意味地方基建投資增長空間亦有限。

最近個別地區的城頭債違約，顯示城頭債市場的潛在風險。不少發行城投債企業的財務狀況過去數年持續受疫情影響，至今債務已處於偏高水平，以致規模達數十萬億元人民幣的城頭債市場，平均利息覆蓋率遠低於1倍。城頭債一直以較高債息集資，部分財政欠佳的城頭債發行企業或會因無力以高息再融資而違約。

倘若城頭債市場爆發大量違約事件，或會對中國金融體系的穩定性構成衝擊，成為投資者下半年投資中國市場必需關注的潛在尾部風險。儘管城頭債違約個案將導致地方政府融資成本上升，人行需保持低利率以減輕地方政府負擔，惟富達預期中國金融體系不會出現系統性風險，因城頭債一旦違約仍有其他債務重組方案，如發行城頭債的企業直接向地方政府再融資，或地方國企以持有的部分發展項目權益償還債務，又或以準政府貸款維持資金運轉。

即使金融體系出現系統性風險，中央政府也可帶來支持措施，包括於財政上直接支持地方政府，或透過對銀行作出窗口指導，加大對地方銀行的支持，以對地方財政施以隱性支援。雖然問題不會擴大，城頭債仍將對中國經濟增長產生負面影響，地方政府推出刺激經濟措施的力度，將受自身資產負債表所限，銀行將承擔大部分延長債務期限和削減債息的債務重組成本。

總而言之，除非面臨系統性風險，中央政府方會以非常規寬鬆政策應對，由於不乏債務重組方案，相信個別違約事件應不會對中國金融體系的穩定性構成影響，但市場對城頭債違約風險的憂慮，或會使市場變得更為波動，因此看好中國市場長遠增長前景的投資者下半年仍需留意相關風險。

責任編輯：梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 王陶沙 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

最新專欄文章 更多

基金睿智 - 掌握AI發展機遇　投資硬件及雲計算
2023/07/06
掌握AI發展機遇　投資硬件及雲計算
基金睿智 - 衰退風險漸成逆風　投資優質股債增防禦力
2023/06/06
衰退風險漸成逆風　投資優質股債增防禦力
基金睿智 - 嚴防歐美衰退風險　慎選新興市場股債
2023/05/10
嚴防歐美衰退風險　慎選新興市場股債
基金睿智 - 對股債維持審慎取態　投資新興亞洲分散風險
2023/04/13
對股債維持審慎取態　投資新興亞洲分散風險
基金睿智 - 美經濟衰退風險未除　 新興市場漸露曙光
2023/03/10
美經濟衰退風險未除　 新興市場漸露曙光
中國市場 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【家族辦公室】花旗：亞洲富裕人士對在港設立家族辦公室感極大興趣　料該行今年亞洲家族辦公室客戶增長25%

下一篇文章

亞洲優質及高收益債券均出現新機遇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】聚焦非農數據　道指期貨升64點（不斷更新）
【美股期貨】聚焦非農數據　道指期貨升64點（不斷更新）
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【香港樓市】長實油塘新盤劈價　李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好
【香港樓市】長實油塘新盤劈價　李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好
【今日至HOT】7歲童慶生後家人忍痛拔喉離世｜滙豐3個月港元定存3.5厘｜豪景花園上月連錄2宗頂層連天台劈價成交
【今日至HOT】7歲童慶生後家人忍痛拔喉離世｜滙豐3個月港元定存3.5厘｜豪景花園上月連錄2宗頂層連天台劈價成交
【恒指夜期+ADR】夜期收市升259點　美團ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升259點　美團ADR高港3%（不斷更新）
【港股市況】阿里美團升逾2%　恒指午後升幅縮至約100點　長和績後挫半成　本地地產弱（不斷更新）
【港股市況】阿里美團升逾2%　恒指午後升幅縮至約100點　長和績後挫半成　本地地產弱（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款