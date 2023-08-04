亞馬遜次季業績勝預期 第三季銷售料最多增13%

亞馬遜（AMZN）公布的第二季銷售額和利潤均好於預期，股價於盤後大升9%。

該公司的成功歸功於更快、更具成本效益的送貨服務，雲計算部門AWS的穩定，以及人工智能（AI）服務的擴張，從而與Google和微軟（MSFT）展開競爭。

行政總裁Andy Jassy說，在亞馬遜預計的2023年超過500億美元的資本投資中，AWS的技術支出佔了「相當大」的比例。與2022年的590億美元相比，這些投資被較低的履約支出所抵消。

對於第三季，亞馬遜預計銷售額在1,380億至1,430億美元之間，或增長9%至13%。

盡管面臨通貨膨脹等挑戰，亞馬遜的消費者銷售預計仍將保持健康。該公司對本季度淨銷售額的預測超出了分析師的預期。

從長遠來看，亞馬遜的目標是將企業對企業電子商務的年銷售總額從350億美元增長到1,000億美元。

該公司的成本削減措施、裁員和對優化的關注，使季度利潤達到67億美元，幾乎是分析師預測的兩倍。

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