英倫銀行加息25點子至5.25厘 連續14次加息

英倫銀行將其關鍵利率上調25點子，達5.25厘，為15年來最高，理由是需要應對持續的高通脹。

此亦標誌着該央行連續第14次上調利率，與美國聯儲局和歐洲央行等其他央行不同的是，這些央行已發出緊縮周期可能暫停的信號。

英倫銀行強調有必要採取「限制性」政策立場，以使通脹率回到2%的目標。英國的通脹率在10月份達到11.1%的41年新高，在6月份則降至7.9%。

盡管預計經濟增長温和，但英倫銀行行長Andrew Bailey拒絕了減息的想法，並暗示未來仍可能加息。

金融市場的反應是，將緊縮政策力度略微放緩計價，預測利率頂峰約5.5厘，而一些分析師則認為英倫銀行或已接近加息尾聲。

英倫銀行對通脹對經濟的持久影響表示擔憂，並將通脹上升歸因於工資的大幅增長，而不僅僅是公司利潤。

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