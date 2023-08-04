蘋果第三季銷售跌1.4% 惟中國市場市場強勁

蘋果（AAPL）公布第三財季業績，銷售額下降1.4%至818億美元，不過由於服務和中國市場銷售強勁，利潤超出預期。

iPhone部分表現不佳，導致人們對未來增長的擔憂，而即將推出的Vision Pro混合現實頭盔則令人期待。

盡管智能手機市場面臨挑戰，但蘋果公司在中國的iPhone銷量仍有雙位數增長。

包括Apple TV+在內的服務部門收入達212.1億美元，可穿戴設備業務收入為82.8億美元。Mac和iPad的銷售額也超過了預期，人們對蘋果的晶片Apple Silicon產生了濃厚的興趣。

蘋果首席財務官Luca Maestri表示，該公司預計在截至9月份的第四財季中，公司收入的按年跌幅將與第三財季報告的跌幅相似。

蘋果的研發開支增加了226.1億美元，反映了對生成式人工智能（AI）和其他技術的投資。

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】青姐話：港股熱辣辣 亮點在國策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機